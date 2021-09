Fidelis, pronto riscatto: 2-1 alla Virtus Francavilla in Coppa Italia

Pronto riscatto. La Fidelis Andria supera 2-1 la Virtus Francavilla di Taurino -allo scadere del secondo tempo supplementare- e accede al terzo turno di Coppa Italia.

Nel 4-4-2 di partenza, in campo ci va chi ha avuto finora meno spazio: Vandelli tra i pali; esordio in difesa per Nunzella e De Marino; Bordin in mezzo al campo; affidato a Spano e Alberti il tandem d’attacco.

Ad aprire le marcature, per gli ospiti, il ghanese Enyan. 67esimo minuto: un tocco involontario di Bordin favorisce l’esterno brindisino, che tutto solo davanti a Vandelli non perdona. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: cross di Casoli da sinistra, Gianfreda intercetta la sfera con il braccio e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Bubas. L’attaccante andriese, autore del gol vittoria, sempre su calcio di rigore e in Coppa, contro il Bari, si ripete: penalty trasformato e sfida ai supplementari. E allo scadere del secondo quarto d’ora, Di Noia mette il sigillo sul match: riceve un lancio in profondità, vince un rimpallo e supera Milli. 2-1, qualificazione raggiunta. Il prossimo 3 novembre, i biancazzurri affronteranno il Foggia 4.0 di Zdenek Zeman.