Fidelis - Vibonese 1-0: Inizia il secondo tempo al "Degli Ulivi"

Casette in legno: come creare un arredamento moderno per case estive Le foto

Una delle decisioni più importanti da prendere quando si realizza una casa estiva è la sua parte interna. Nonostante le forme dei tronchi di legno permettano di realizzare soluzioni architettoniche uniche nel loro genere e la struttura del legno dia una certa naturalezza