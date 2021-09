Fidelis, disfatta contro il Foggia: termina 0-3 il derby al "Degli Ulivi"

Non è mai una gara come le altre. La Fidelis Andria, nel turno infrasettimanale della sesta giornata di campionato, ospita al "Degli Ulivi" il Foggia dell'era Zeman 4.0. Un derby storico, fortemente sentito da entrambe le tifoserie. Negli undici di partenza delle due formazioni, nessuna novità rispetto all'ultima uscita stagionale. Tra i federiciani, l'ex di turno Matteo Di Piazza guida il reparto offensivo nel tandem con Bubas; tra i satanelli, tridente Curcio-Ferrante-Merola. Assenti i tifosi ospiti, trasferta vietata. Di seguito, la cronaca testuale del match.

0' Inizia l'incontro

1' ll primo squillo del match è di marca ospite: imbucata di Curcio per la testa di Merola, palla alta sopra il montante.

10' Foggia nuovamente pericoloso: Curcio scambia nello stretto con Nicoletti, che si incunea in area e calcia in porta; Dini smanaccia in corner.

11' I rossoneri ci riprovano un minuto più tardi: tentativo di Peterman dalla media distanza, Dini è sulla traiettoria e blocca in presa bassa.

14' Ci prova ancora Petterman col sinistro: Dini c'è.

18' Prima occasione per la Fidelis: calcio d'angolo da sinistra, Casoli salta più in alto di tutti, ma manda di un soffio a lato.

30' Andria pericolosa: lancio di Casoli per Di Piazza nel cuore dell'area, la punta andriese viene recuperata al momento del tiro, ma conquista un corner. Sugli sviluppi dello stesso, Bubas chiama di testa, Alastra risponde "presente".

31' Vantaggio del Foggia: azione in contropiede dei satanelli, la conclude Curcio: destro secco nell'angolino basso, Dini battuto.

42' Gli ospiti dominano in mezzo al capo: Curcio riceve dai 25 metri, carica e libera il destro; Dini fa sua la sfera.

45' Nessun minuto di extra-time: termina la prima frazione di gioco.

-----------

45' Al via il secondo tempo.

49' Calcio d'angolo per la Fidelis: incornata di Alcibiade, sfera deviata in corner da un avversario.

55' Brivido per la Fidelis: conclusione insidiosa di Curcio dalla lunga distanza; la sfera supera Dini e si stampa sulla traversa.

62' Raddoppio del Foggia: calcio di punizione da posizione defilata, Farrante ruba il tempo ad Alberti ed insacca di testa.

65' Tris dei satanelli: scambio in velocità tra Ferrante e Merola, che a tu per tu con Dini supera l'estremo difensore andriese con uno scavetto vincente.

76' L'Andria accenna una reazione: progressione di Benvenga lungo l'out di sinistra, che rientra sul destro e calcia a giro: Alastra si distende e blocca.

87' L'Andria, in proiezione offensiva, non incide. E allora ci prova il Foggia in ripartenza: Nicoletti conclude un'azione in contropiede da posizione defilata, Dini si rifugia in corner.

92' I satanelli ne hanno ancora: conclusione di Ballarini dal limite, Dini si salva in due tempi.

90' + 5' Triplice fischio. Al Degli Ulivi passa il Foggia 3-0. Prestazione da dimenticare per la Fidelis, surclassata tecnicamente dai satanelli e ancora inconcludente in fase realizzativa. I biancazzurri escono dal campo tra i primi mugugni della tifoseria. Martedì prossimo, l'ostica trasferta di Catanzaro.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Lacassia, Alcibiade (72' Gaeta), Sabatino; Benvenga, Casoli (55' Tulli), Bonavolontà (55' Bolognese), Di Noia (72' Dipinto), Carullo; Bubas, Di Piazza (60' Alberti). A disposizione: Vandelli, Paparesta, Fontana, Venturini, De Marino, Nunzella, Avantaggiato, Bolognese, Dipinto, Gaeta, Tulli, Alberti. Allenatore: Panarelli

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni (69' Martino), Sciacca, Girasole (60' Markic), Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo (60' Ballarini); Merola, Ferrante, Curcio (69' Di Grazia). A disposizione: Volpe, Markic, Di Jenno, Martino, Garofalo, Rizzo Pinna, Ballarini, Tuzzo, Di Grazia, Merkaj, Vigolo. Allenatore: ZemanR

ARBITRO: Sig. Feliciani di Teramo.

NOTE

Reti: 31' Curcio (FOG), 62' Ferrante (FOG), Merola (FOG)

Ammoniti: 45' Benvenga (FID), 49' Di Piazza (FID), 59' Carullo (FID), 82' Dipinto (FID)

Espulsi: /

Angoli: 7-3

Recupero: 0' p.t.; 5' s.t.