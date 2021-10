Notte fonda per la Fidelis: il Potenza vince 2-0 lo scontro salvezza del “Viviani”

Il campionato scorre, i problemi restano. La Fidelis Andria cade anche a Potenza, lascia per strada altri punti pesanti in ottica salvezza e incassa la terza sconfitta consecutiva, dopo una prestazione deludente. A fine partita, silenzio stampa e posizione del tecnico in corso di valutazione.

Le formazioni. Panarelli, oltre allo squalificato Bolognese, deve fare a meno degli infortunati Bordin, Di Noia e Di Piazza; 3-4-1-2 di partenza per i federiciani: spazio a Venturini, braccetto sinistro nel trio di difesa, Nunzella (fin qui mai impiegato), Bonavolontà in mediana e Gaeta in avanti, a sostegno di Bubas e Tulli. Gallo, in emergenza senza Romero, Piana, Matino, Salvemini e Ricci, si affida al tridente Sessa-Baclet-Guaita.

Ritmi subito alti nella prima frazione di gioco. Le chance più nitide, però, le creano i padroni di casa. Al 4’ Zampa intercetta un rinvio di Lacassia, prova il tiro, ma spara alto. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Guaita libera il destro dalla media distanza, ma non punge lo specchio. Poi l’Andria perde fortuitamente palla, Baclet lancia Guaita in profondità, che rientra sul sinistro e invita Zampa al tiro, Dini respinge con i pugni. I lucani chiudono la frazione in attacco e sfiorano il vantaggio: corner da destra, cross perfetto per l’incornata di Baclet, che si stampa sulla traversa.

Nella ripresa, la storia non cambia. Gli uomini di Gallo dominano, i federiciani subiscono. Mentalmente, quasi assenti. La prima fiammata del secondo tempo, al 52’: Guaita sgasa sulla destra, suggerimento al centro per Baclet che schiaccia troppo la sfera. Poi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Zampa centra in tuffo il palo. Secondo legno del match, primo di tre nella seconda frazione. Il secondo, un minuto più tardi: cross dalla trequarti, Cagnelutti svetta e colpisce di testa il montante. Il Potenza spinge ancora sull’acceleratore. E’ il preludio al gol del vantaggio. Minuto 60: suggerimento da destra di Guaita, Costa Ferreira, tutto solo nel cuore dell’area, insacca da pochi passi. L’Andria può pareggiare i conti al 70’, ma Bubas fallisce clamorosamente una chance ghiottissima su servizio di Carullo. Gol sbagliato, gol subito, vecchio adagio del calcio sempre attuale: prima Cagnelutti ci va vicino con un tentativo dai 25 metri, ma centra ancora la trasversale; poi, Coccia scambia con Volpe, che conclude in porta; Dini si distende, ma non blocca la sfera, sul pallone si avventa Sessa, appoggio al centro per Coccia che sotto porta non perdona e chiude il match. 2-0 il finale. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Panarelli, adesso a forte rischio esonero. Fidelis penultima forza del girone con 5 punti. Domenica prossima, al “Degli Ulivi”, arriverà l’Avellino.