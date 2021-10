Fidelis, pari all'esordio di Ginestra: 1-1 al "Degli Ulivi" contro l'Avellino

Termina 1-1 l’esordio di mister Ginestra sulla panchina della Fidelis. Contro l’Avellino, al termina di una prestazione positiva, i federiciani conquistano un punto importante per il morale, dopo le ultime tre sconfitte consecutive.

Ginestra, che deve fare a meno di Bordin e Di Piazza, conferma il 3-5-2 utilizzato in questa prima parte di stagione, ma con alcune novità: Benvenga arretrato nel trio di difesa; esordio dal primo minuto per Zampano sulla corsia di destra; in attacco, il tandem d’attacco formato da Tulli e Alberti.

Gara subito vivace, tra due squadre fortemente alla ricerca dei tre punti. Il primo squillo del match è di marca federiciana: cross di Zampano da destra, colpo di testa di Tulli, che esalta i riflessi di Forte, ottimo in opposizione. La risposta degli ospiti arriva dai piedi di Mastalli su invito di Di Gaudio; Dini c’è. I federiciani si rivedono al 41’, suggerimento di Carullo per l’incornata di Alberti, sfera sul fondo. Ma succede tutto nella ripresa. Al 63’ la prima sliding door del match: Sabatino stende Brescia. Il direttore di gara indica, senza esitazioni, il dischetto. Dagli undici metri si presenta De Francesco; Dini indovina la traiettoria, ma non intercetta la sfera. La reazione della Fidelis, però, è immediata: passano solo due giri di lancette, Alberti riceve nel cuore dell’area da Tulli e viene atterrato da Forte. E’ penalty, dal dischetto batte Benvenga, che realizza con freddezza. 1-1 e parità ristabilita. Al 80’ si rivedono gli ospiti, Di Gaudio sgasa sulla sinistra e la piazza a giro col destro; Dini blocca senza difficoltà. E’ l’ultima azione del match, che si chiude dopo quattro minuti di extratime. L’Andria conquista un punto importante importante per il morale, più che per la classifica. Dopo i successi di Vibonese e Messina, infatti, è ultima in classifica, a quota 6 punti. Mercoledì prossimo, nell’infrasettimanale della decima giornata, derby contro il Taranto allo Iacovone.