Derby al Taranto, la Fidelis cade in rimonta: 2-1 allo “Iacovone”

Dopo la prestazione convincente contro l’Avellino, la nuova Fidelis targata Ciro Ginestra fa visita al Taranto (reduce dal passo falso di Catanzaro), alla ricerca di punti e certezze. Un derby sentito da entrambe le tifoserie, che rivedrà anche i supporters andriesi, in quasi 200 unità, sugli spalti. Di seguito la cronaca testuale del match, live dallo "Iacovone".

0' Al via l'incontro

5' Il primo squillo del match è di marca rossoblù: calcio d'angolo da sinistra, Civilleri svetta e colpisce di testa, ma non punge lo specchio.

15' Risponde la Fidelis: Casoli serve Alberti lungo l'out di sinistra, l'attaccante andriese rientra sul destro e la piazza a giro; ma la conclusione, strozzata, termina tra le braccia di Chiorra.

17' Gioco interrotto allo Iacovone, a causa di un blackout che ha coinvolto l'intero impianto.

22' Ricomincia il match, dopo circa 5 minuti di stop.

32' Si rivedono i padroni di casa: corner da destra, gran botta di prima intenzione di Zullo, che spara però alle stelle.

36' Cresce la Fidelis, con un fraseggio efficace. Buono spunto di Tulli, che recupera palla sulla trequarti e si incunea in area; ma è tempestiva la chiusura di Chiorra.

41' Taranto pericoloso: Bellocq intercetta un disimpegno errato di Benvenga e allarga per Pacilli; tentativo dalla media distanza, alto.

46' Doppia chance per gli jonici, capitano entrambe sui piedi di Pacilli: prima manda a lato su invito di Civilleri, poi trova un ottimo DIni in opposizione.

47' Il Taranto chiude la prima frazione in attacco: traversone di Civilleri ancora per Pacilli, che conclude sul fondo da posizione defilata.

45' + 6' Termina il primo tempo.

-----------

45' Al via la seconda frazione di gioco: in campo gli stessi effettivi dei primi 45'

50' Andria subito propositiva: spunto personale di Tulli, che avanza palla al piede e scarica il destro dai 25 metri, ma la traiettoria è imprecisa.

52' Vantaggio Fidelis! Calcio d'angolo di Nunzella, Sabatino si avventa su una palla vagante in area, insacca da pochi passi e sblocca il risultato. 1-0 allo Iacovone!

68' Il Taranto pareggia i conti: Traversone di Marsili all'indirizzo di Giovinco, incursione in area frenata da Nunzella. Per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Saraniti, che spiazza Dini e firma l'1-1.

73' Raddoppio del Taranto: azione personale di Santarpia, che si porta a spasso un paio di avversari sulla trequarti e silura Dini.

77' La Fidelis cerca di reagire al gol dello svantaggio: Tulli si muove sulla trequarti e suggerisce Benvenga, che si accentra e libera il sinistro; devìa Granata, blocca Chiorra.

84' Che chance per la Fidelis: Zampano riceve sul filo del fuorigioco da Benvenga, ma manda clamorosamente a lato.

88' Forcing dei federiciani alla ricerca del pari: sinistro di Bonavolontà, Chiorra si rigufia in corner.

90' + 5' Termina il match.

COMMENTO

Vittoria in rimonta, il derby va al Taranto. Niente da fare per gli uomini di Ginestra, che confermano passi in avanti sul piano del fraseggio e dell'intensità, colpiscono con Sabatino alla prima occasione utile, ma calano dopo il pari e pagano qualche errore di troppo, in una partita fino a quel momento equilibrata. Fase realizzativa ancora poco incisiva. Stentano ad arrivare risposte dalle pedine di maggiore esperienza. La Fidelis è ultima in solitaria a quota 6 lunghezze. I punti diventano sempre più pesanti, per morale e classifica. Ma il calendario non aiuta: tra quattro giorni, al "Degli Ulivi", arriverà l'ostica Turris.

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Tomassini (62' Mastromonaco), Granata, Zullo, Ferrara (88' De Maria); Civilleri, Marsili, Bellocq (65' Santarpia); Pacilli (62' Ghisleri), Saraniti, Giovinco (88' Labriola). A disposizione: Antonino, Loliva, De Maria, Cannavaro, Labriola, Tigri, Falcone, Santarpia, Maiorino G., Mastromonaco, Ghisleni. Allenatore: Laterza

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Benvenga, Alcibiade, Sabatino (80' Venturini); Zampano, Casoli, Bonavolontà, Di Noia (72' Bolognese), Nunzella (80' Pelliccia); Tulli (80' Avantaggiato), Alberti (62' Bubas). A disposizione: Vandelli, Paparesta, Fontana, Venturini, De Marino, Lacassia, Pelliccia, Dipinto, Bolognese, Avantaggiato, Bubas. Allenatore: Ginestra

ARBITRO: Sig. Panettella di Gallarate

NOTE

Reti: 52' Sabatino (FID), 68' Saraniti (TAR), 73' Santarpia (TAR)

Ammoniti: 37’ Bellocq (TAR), 45' + 5' Sabatino, 65' Granata (TAR), 75' Bonavolontà (FID)

Espulsi: \

Angoli: 5-4

Recupero: 6' p.t.; 5' s.t.