Fidelis - Turris, Ginestra: «Le certezze ci sono, ora i punti»

La nota dolente è che bisognerà, necessariamente, tornare a far punti, contro un avversario tutt’altro che semplice quale la Turris. L’ultima posizione in graduatoria, per la Fidelis Andria, rende bene l’idea di quanta ansia da risultati aleggi attorno all’ambiente in questo momento. Quella positiva, è che non mancano fiducia e ottimismo. Almeno nelle parole di mister Ginestra.

Dopo il pari casalingo contro l’Avellino, i federiciani sono caduti in rimonta nel derby di Taranto, mercoledì. Per lunghi tratti del match, però, hanno mostrato passi in avanti sul piano del fraseggio e dell’intensità, salvo calare dopo il pari e pagare a caro prezzo alcuni errori individuali. «Le certezze le abbiamo, ho visto una crescita sul piano tecnico e atletico, servono risposte sotto il punto di vista mentale. Dobbiamo eliminare i blackout; il margine di errore ora è bassissimo e bisogna fare meglio», commenta mister Ginestra in conferenza stampa pre-gara. Adesso, la Fidelis è artefice del proprio destino. E ci si aspetta qualcosa in più, anche dalle pedine di maggiore esperienza: «C’è bisogno di dare responsabilità ai calciatori, la gara va letta in maniera nettamente diversa. Ma loro lo sanno, ne abbiamo parlato». Poi, il tecnico campano avvisa: «guai a guardare troppo la classifica», e rilancia «i presupposti ci sono, vedo una squadra che ha voglia di portare il risultato a casa. Ora, però, deve dimostrare di saperci riuscire».

Servono i punti, dunque. A partire da domani. Senza voler essere, a tutti i costi, belli, «ma anche sporchi e cattivi». La squadra ha subito nell’ultimo periodo qualche assenza di troppo, causa infortuni. La condizione atletica deficitaria di alcune pedine, è uno dei problemi di questa prima parte di stagione. E il calendario non aiuta, troppe le gare ravvicinate. Secondo Ginestra, però, «la difficoltà maggiore, è sotto l’aspetto mentale, il gruppo non riesce a vincere. Per il resto, chi ne aveva bisogno sta mettendo minuti nelle gambe». Nel frattempo, l'infermeria inizia a svuotarsi. Ci rimane solo Bordin. Rientrano Di Piazza e Gaeta, da valutare un loro impiego durante il match.

Nel cammino tortuoso dei federiciani, oggi pomeriggio al “Degli Ulivi” (start 14:30) arriva la Turris (nessun precedente nella storia con i campani), attualmente terza in graduatoria e con il miglior attacco del raggruppamento. «E’ una squadra forte, che lavora insieme già da tempo. Ha caratteristiche importanti, con giocatori pericolosi. Penso al tridente formato da Giannone, Leonetti (andriese doc assieme al portiere Perina, ndr) e Santaniello. Abbiamo tanto rispetto, ma noi non siamo da meno e vogliamo dimostrarlo».