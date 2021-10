Fidelis - Turris 1-0: Inizia il secondo tempo al "Degli Ulivi"

«Non importa come, bisogna tornare a far punti»: la presentazione di Fidelis Andria - Turris è tutta nelle parole, alla vigilia, di mister Ginestra. L’avversario, però, non è tra i più abbordabili: i campani militano in terza posizione, col miglior attacco del raggruppamento. Nel 3-4-3 di Caneo, confermato il temibile tridente formato da Leonetti, Santaniello e Giannone. Fidelis in campo col consuetò 3-5-2, riecco Venturini nel trio di difesa, rientra Carullo sulla corsia di sinistra dopo il turno di squalifica. In avanti, il tandem formato da Tulli e Bubas. Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Degli Ulivi".

0' Santaniello batte il calcio d'inizio per gli ospiti: al via il match.

7' Vantaggio Fidelis! Un buon inizio di gara, viene subito premiato. Venturini raccoglie al volo una respinta corta della difesa campana e batte Perina con un destro che si insacca nel sette.

17' Andria vicina al raddoppio: Strappo di Casoli, invito al centro dove c'è Tulli che, favorito da un rimpallo, colpisce di testa il montante.

19' Immediata la reazione della Turris, che aumenta l'intensità: buona azione manovrata da destra, Santaniello riceve a calcia in area; la conclusione termina di un soffio sul fondo.

29' Bonavolontà conclude un'azione in contropiede: carica e libera il destro dalla media distanza, ma non punge lo specchio.

32' Si rivedono gli ospiti: sugli sviluppi di un corner, tentativo di prima intenzione di Santaniello; palla alta sulla traversa.

45' + 1' Termina il primo tempo, le squadre rientrano negli spogliatoi.

--------

45' Inizia il secondo tempo.

55' Brivido per la Fidelis: Giannone sgasa sulla tre quarti, suggerimento al centro per Varrutti, che tutto solo manda clamorosamente alto.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Benvega, Alcibiade, Venturini; Zampano, Casoli, Bonavolontà, Bolognese, Carullo. A disposizione: Vandelli, DIpinto, Di Piazza, Lacassia, Di Noia, Lacassia, De MArino, Avantaggiato, Nunzella, Sabatino, Gaeta, Pelliccia, Alberti. Allenatore: Ginestra.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Varutti; Ghislandi (49' Finardi), Tascone, Bordo, Esempio; Leonetti, Santaniello, Giannone. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Sartore, Loreto, Zanoni, Giofre, Palmucci, Iglio, Longo, Pavone, Finardi. Allenatore: Caneo

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido.

NOTE

Reti: 7' Venturini (FID)

Ammoniti: 43' Bonavolontà (FID), 45' Santaniello (TUR), 55' Benvenga (FID)

Espulsi: /

Angoli: 1-2

Recupero: 1' p.t.