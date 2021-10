Jefferson condanna la Fidelis, al Latina lo scontro salvezza

Poteva essere la partita della svolta. Ma al “Francioni” di Latina, la Fidelis compie un passo indietro rispetto al successo di sette giorni fa contro la Turris, cade 1-0 contro una delle principali concorrenti alla salvezza e scivola in penultima piazza a quota 9 punti.

Le formazioni. Ginestra deve fare a meno di Bordin, infortunato, e Benvenga, per squalifica; riecco Lacassia nel trio di difesa e Bolognese in mezzo al campo. Tra i padroni di casa, Rossetti e Di Livio alle spalle del terminale offensivo Jefferson.

L’avvio del match è tutto di marca federiciana. Bubas riceve sulla trequarti e libera il sinistro; sfera alle stelle. Ci prova anche Tulli da lontano, ma non punge lo specchio. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 21’: suggerimento di Atiagli per la testa di Esposito; blocca Dini. Risponde la Fidelis, Tulli invita al tiro Bubas, botta dal limite, respinge Cardinali. I nerazzurri si rendono pericolosi alla mezz’ora: gran destro di Rossetti, lasciato libero di calciare. Solo il palo gli nega la gioia del vantaggio. Ma il Latina acquisisce fiducia. E al 38’ passa: traversone da destra, Jefferson salta più in alto di tutti e porta avanti i suoi con una stoccata vincente. Doccia gelata per i federiciani, che fino a quel momento avevano avuto in mano il pallino del gioco.

Fra tante interruzioni, nella ripresa si gioca poco. Tra le fila della Fidelis si ferma Lacassia, al suo posto De Marino. Nel corso della seconda frazione, escono per infortunio anche Alcibiade e Di Noia (per Sabatino e Bonavolontà). Si riparte con i laziali in attacco. Sventagliata di Amadio all'indirizzo di Jefferson; Dini blocca un colpo di testa ravvicinato. Poco dopo, l’estremo difensore ospite è ancora provvidenziale: calcio d’angolo da destra, Esposito di testa esalta ne esalta i riflessi. Monologo Latina nel secondo tempo. Spunto personale di Di Livio, che avanza palla al piede e chiama Dini dai 15 metri. La manovra della Fidelis è frettolosa e poco lucida. Reparto avanzato sterile e prevedibile. Ginestra getta nella mischia Alberti e Di Piazza. Sui piedi dell’attaccante andriese, maturano due occasioni colossali nel cuore dell’area: prima rientra sul destro, perde un tempo e viene raggiunto al momento del tiro; poi, osteggiato da un difensore, manca clamorosamente la conclusione da posizione favorevole. La partita diventa nervosa. Ne fa le spese, all’85’, Amadio, espulso dopo un intervento e un diverbio con Carullo. Saltano gli schemi. Al 95’ il Latina può chiuderla: Marcucci conclude un’azione in contropiede, ma Dini risponde “presente”. Sul capovolgimento di fronte, Bonavolontà la piazza con un sinistro a giro; palla di un soffio a lato. Vano il forcing finale dei federiciani, alla ricerca del pari. Il Latina regola la Fidelis 1-0. Gli uomini di Ginestra scivolano in penultima piazza, a quota nove punti. Mercoledì turno di Coppa Italia a Foggia, domenica al “Degli Ulivi” arriverà il Palermo.