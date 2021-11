Fidelis, esonerato il d.s. Degli Esposti dopo il ko di Latina

Prime decisioni dopo la pesante sconfitta subita dalla Fidelis Andria a Latina. La società biancazzurra ha scelto di esonerare il Direttore Sportivo Alessandro Degli Esposti.

«Al DS il nostro ringraziamento per quanto fatto sino a questo momento – dice il Presidente della Fidelis Aldo Roselli – ma con tutta la società siamo concordi che serva ancora uno scossone a questa squadra per cambiare decisamente rotta. La sconfitta di sabato non è passata inosservata. Il silenzio ed il lavoro sono l’unica vera soluzione nei momenti di difficoltà assieme a scelte forti che puntano a rilanciare il nostro campionato. Inutile ribadire quanti sacrifici economici ed organizzativi siano stati fatti sino a questo momento. Abbiamo bisogno di gente motivata e pretendiamo maggior impegno da tutti. Ora non ci sono più alibi di nessun genere. Si è tutti in discussione in una stagione che vogliamo assolutamente si concluda con la permanenza nella categoria.

La società continuerà ad essere vigile, attenta e pronta a ulteriori sacrifici dovessero rendersi necessari – conclude il Presidente Roselli - Adesso mi sento solo di scusarmi e nel contempo ringraziare, tutti i tifosi sempre presenti, anche a Latina nonostante la distanza, ai quali chiedo di continuare a starci vicino e sostenerci, da questa situazione complicata ne possiamo uscire se tutti uniti».