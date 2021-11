Coppa Italia, Foggia - Fidelis 2-3: l'Andria sbanca lo "Zaccheria" e accede ai quarti

La Fidelis prova a cancellare la sconfitta di Latina, regola 3-2 il Foggia allo "Zaccheria" e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, confermando un certo feeling con la competizione.

Derby pirotecnico. Lo certificano le cinque reti in tabellino. Avvio di gara anomalo. Ma al primo affondo, l’Andria passa. Bubas riceve da Nunzella, tocco morbido d’esterno destro e la sfera si deposita in rete (complice la deviazione di un difensore). I satanelli salgono di tono. E, in pieno recupero, ristabiliscono la parità: Garofalo riceve a centrocampo, avanza palla al piede e libera un siluro dalla lunga distanza; Vandelli, impietrito, nulla può.

Alla prima fiammata della ripresa, i federiciani si riportano avanti: imbucata di Nunzella per il neo entrato Di Piazza, zuccata vincente sotto misura che vale il 2-1. I rossoneri hanno la chance del pari al 64’, Di Jenno cade in area dopo un contatto con Bonavolontà; è calcio di rigore. Dagli undici metri, Curcio si fa ipnotizzare da un ottimo Vandelli. Il gol, tuttavia, è nell’aria. Arriva sette minuti più tardi: gran botta da calcio di punizione di Ferrante, Garofalo raccoglie di prima intenzione la respinta bassa di Vandelli e non perdona con un destro all’incrocio. La gara non smette di stupire: al 79’, Gallo atterra Bolognese in area; l’arbitro indica il dischetto, secondo penalty del match. Dagli undici metri si presenta Di Piazza, che spiazza Vandelli, firma il 3-2 e mette il sigillo sul successo.

Ai quarti di finale, i federiciani incontreranno i Sudtirol. Gli uomini di Ginestra tornano a gioire, si scrollano qualche pressione di dosso e guardano al prossimo turno di campionato. Domenica, al “Degli Ulivi”, arriverà il quotato Palermo. Sfida delicata per la classifica, che il tecnico andriese dovrà preparare tra diverse incognite: oltre al lungodegente Bordin, Lacassia, Alcibiade e Carullo, usciti malconci dalla sfida contro il Latina, ci saranno da valutare le condizioni di Benvenga, fermatosi in serata.

TABELLINO

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni (14' st Di Jenno), Sciacca, Girasole, Martino; Garofalo (37' st Ballarini), Maselli, Gallo, Tuzzo (14' st Merkaj), Ferrante, Vigolo (1' pt Curcio). A disposizione: Alastra, Dalmasso, Di Pasquale, Rizzo Pinna. Allenatore: Zeman.

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Vandelli; Benvenga (25' pt De Marino), Venturini, Sabatino; Zampano (11' st Casoli), Dipinto (29' st Bolognese), Bonavolontà, Nunzella; Gaeta (11' st Di Noia); Bubas (11' st Di Piazza) Alberti. A disposizione: Dini, Paparesta, Pelliccia, Bolognese, Avantaggiato. Allenatore: Ginestra.

ARBITRO: Angelucci di Foligno.

NOTE

Reti: 33' pt Bubas, 48' pt Garofalo, 13' st Di Piazza, 25' st Garofalo, 34' st Di Piazza (R)

Ammoniti: Ferrante (FOG), Sabatino (FID), Alberti (FID), Di Noia (FID), Nunzella (FID), Maselli (FOG)

Espulsi: \

Angoli: 9-1

Recupero: 4' pt, 3' st.