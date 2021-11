La Virtus Andria è ufficialmente scuola calcio IGP Inter

L'obiettivo è quello di incidere nella crescita dei più giovani. Alla base, c’è la filosofia di una fra le più importanti società calcistiche del Paese. La Virtus Andria ufficializza il suo ingresso nell’Inter Grassroots Programm, programma di supporto dell’attività calcistica di base del club Campione d’Italia in carica. E’ l’unica società sportiva in Puglia a beneficiarne.

Il progetto è stato presentato ieri mattina a Palazzo di Città, alla presenza dei responsabili nazionali di area scouting e settore giovanile nerazzurro. Il connubio tra l’Inter e il sodalizio del presidente Gecaleanu, è frutto di un dialogo e di una collaborazione portata avanti negli ultimi mesi. Primo passo, l’Inter Summer Camp vissuto lo scorso luglio. A seguito del quale, afferma Gecaleanu, «il nostro rapporto è continuato, abbiamo presentato il nostro modello calcio: formazione sportiva, divertimento, educazione a una vita sana; i ragazzi saranno gli uomini di domani. Il risultato? Siamo stati accreditati fra le 18 scuole calcio IGP in Italia, gli unici in Puglia. A premiarci, i valori umani e sportivi alla base della nostra storia». Il pres. non nasconde tutta la propria soddisfazione: «Siamo nati nel 2009, ci siamo affermati nel tempo, con squadre maggiori e vivai. Ora, siamo orgogliosi di presentare questa nuova opportunità per Andria e per il territorio. Un passo avanti senza precedenti, un modo nuovo -assicura- di concepire la pratica sportiva».

Il progetto attraverserà la città. La Virtus, infatti, riprendendo lo slogan lanciato via social nelle ultime settimane, “starà nel mezzo” delle parrocchie, delle famiglie e delle scuole: «Vogliamo vivere la comunità cittadina, con i suoi quartieri, le sue periferie e le sue agenzie educative, favorendo il riscatto sociale in situazioni particolari».

Un ruolo fondamentale lo ha avuto (e lo avrà) Raffaele Quaranta, da circa un anno direttore tecnico della Virtus Andria e storica bandiera del calcio federiciano: «Per me è la continuazione di un percorso, avendo lavorato per l’Inter Academy all’estero negli ultimi anni. L’Inter sarà al nostro fianco nel supporto tecnico, ci aggiorneremo costantemente sui programmi di lavoro da adottare in base alle varie fasce d’età».