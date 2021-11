La Fidelis attende il Palermo, Ginestra: «Riconquistare punti e fiducia dei tifosi»

La vittoria ritrovata, il passaggio ai quarti di finale, i gol degli attaccanti, la reazione al doppio pari degli avversari: note positive di un successo, quello in Coppa Italia contro il Foggia, che infonde fiducia a un gruppo alla ricerca di gioie anche in campionato.

Adesso, infatti, la parola d’ordine è “continuità”. Di prestazione e risultati. La penultima posizione, a -1 dalla Vibonese (con una partita in meno), lo richiede fortemente. Oggi pomeriggio al “Degli Ulivi” (start 14:30) arriverà il blasonato Palermo. Una sfida che manca da oltre 20 anni, nella quale l’Andria proverà a cancellare il passo falso maturato nello scontro salvezza di Latina.

Contro le big, la Fidelis ha mostrato un rendimento positivo, vedasi il successo casalingo contro la Turris. Cuore, cattiveria, carattere, intensità: fattori che possono fare la differenza. Ne è certo mister Ginestra, che in conferenza stampa pre-gara ripete: «ho fiducia nei ragazzi; se mostriamo queste caratteristiche e ci siamo con la testa, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Il Palermo? Squadra simile alla Turris, per giocatori di qualità in mezzo alle linee. L’abbiamo preparata come una partita da ultima spiaggia. Perché abbiamo bisogno di punti e della fiducia della nostra gente, che come sempre ci sarà vicino».

Il tecnico dei federiciani, però, non nasconde qualche timore, avendo preparato il match tra diverse incognite. Ancora fermo ai box Bordin, la vera emergenza è in difesa: Benvenga, Lacassia, Alcibiade e Carullo rientrano fra i convocati, ma sono alle prese con acciacchi muscolari. «Aver avuto questi stop contemporaneamente, può essere un problema serio. Numericamente, ora, siamo corti, vista anche la partenza di Fontana».

Lo storico sorride ai biancazzurri: tre vittorie e quattro pareggi nei precedenti sette incroci, tutti a cavallo tra gli anni ‘90 e 2000, fra serie B e C1. Arbitra il sig. Caldera di Como. Prevendite ancora aperte.