Brunori e Almici, il Palermo supera 2-0 l'Andria al "Degli Ulivi"

La Fidelis Andria ospita il Palermo al "Degli Ulivi". Una sfida d'altri tempi (mancava da oltre vent'anni), che riporta indietro le lancette agli anni '90, in cui entrambe le compagini si affrontavano fra serie B e C1. I federiciani, alla ricerca di punti per risalire dalle sabbie mobili della zona play-out, hanno l'obbligo di dare continuità al successo infrasettimanale contro il Foggia, che è valso il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Emergenza in difesa per Ginestra, che lascia in panchina Benvenga, Lacassia e Alcibiade, non ancora al meglio della condizione. Il terzetto di difesa lo compongono De Marino, Venturini e Sabatino. Riecco Casoli e Di Noia in mediana, in avanti Di Piazza e Tulli. Rosanero in campo col 3-5-2, Fella e Brunori guidano il reparto avanzato. In tribuna anche il presidente dalla Lega Pro Francesco Ghirelli, omaggiato, nel pre-gara, con una maglia Fidelis personalizzata. Di seguito la cronaca testuale del match.

0' Fella batte il calcio d'inizio per gli ospiti: al via incontro.

3' Il primo squillo del match è di marca federiciana: Carullo lancia Di Piazza in profondità, conclusione alta sopra il montante.

23' Tulli riceve lungo l'out di destra, va in progressione, rientra sul destro e prova la conclusione da posizione defilata; il tiro, deviato, termina in corner.

26' Il Palermo si porta in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Brunori raccoglie la sfera nel cuore dell'area, salta De Marino e batte Dini con un sinistro di prima intenzione.

33' I rosanero ripartono in contropiede, Fella conclude l'azione con un sinistro a giro, ma non punge lo specchio.

41' L'Andria reclama un calcio di rigore su Tulli. Fra le proteste dei federiciani, ripartono gli ospiti: gran destro di Dall'Oglio dalla media distanza, sfera alta sulla traversa.

45' Termina il primo tempo.

-------------

45' Al via la seconda frazione di gioco.

58' La ripresa stenta a decollare. Dall'Oglio prova ad infiammarla con un destro insidioso dalla media distanza, ma non inquadra lo specchio della porta.

63' Raddoppio del Palermo: invito da sinistra di Valente all'indirizzo di Almici che, libero di calciare nel cuore dell'area, apre il piatto e supera Dini, non pervenuto in opposizione.

75' La chance per accorciare le distanze capita a Di Piazza, su suggerimento di Bolognese: conclusione a giro dal limite, palla alta.

77' Rispondono gli ospiti: Buttaro raccoglie un cross da sinistra, appoggia di testa per Valente, che si coordina ma spedisce sul fondo.

90' + 4' Triplice fischio. Termina il match, 2-0 il finale. La Fidelis, adesso ultima in graduatoria, esce con la contestazione del pubblico. Sul banco degli imputati i calciatori, rinnovato il sostegno alla compagine societaria. Domenica prossima, trasferta a Pagani.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Venturini, Alcibiade, Sabatino; Zampano (80' Bubas), Casoli, Di Noia (58' Alberti), Bolognese, Carullo (80' Nunzella); Tulli (70' Bonavolontà), Di Piazza. A disposizione: Vandelli, Lacassia, De Marino, Sabatino, Pelliccia, Nunzella, Dipinto, Di Noia, Avantaggiato, Gaeta, Di Piazza, Alberti. Allenatore: Ginestra

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici (74' Lancini), De Rose, Odjer, Valente (80' Luperini); Dall'Oglio (80' Crivello), Fella (74' Soleri); Brunori. A disposizione: Massolo, Marong, Lancini, Crivello, Almici, Peretti, Mauthe, Floriano, Luperini, Silipo, Soleri, G. Corona. Allenatore: Filippi

ARBITRO: Caldera di Como

NOTE

Reti: 26' Brunori (PAL), 63' Almici (PAL)

Ammoniti: 30' De Marino (FID), 50' De Rose (PAL), 73' Pelagotti (PAL), 81' Ginestra (all. FID), 82' Lancini (PAL)

Espulsi: /

Angoli: 3-4

Recupero: 0' p.t., 4' s.t.