Fidelis, si presenta Logiudice: «Andria scelta di cuore»

«Di Andria ho solo ricordi positivi, la mia è stata quasi una scelta di cuore». Pasquale Logiudice si ri-presenta. A una piazza che conosce bene e alla quale lo lega il passato: ci ha giocato a cavallo tra il ‘95 e il 97’, fra Serie C e Serie B, con la breve parentesi da DS, durata solo quattro giorni, nel 2012. Logiudice, che in carriera vanta esperienze a Catania, Catanzaro e Juve Stabia, riempie la casella di direttore sportivo, rimasta vacante dopo l’esonero ad inizio novembre di Alessandro Degli Esposti.

A lui il compito di rafforzare quadro dirigenziale e area tecnica, per risalire dai bassifondi della classifica. «Dirò la verità: probabilmente, è la prima volta che mi trovo a lottare per il mantenimento della categoria. Alla base, c’è tanta passione per questo mondo. Porto con me le esperienze proficue degli ultimi anni». Nove punti in tredici gare: parlano i numeri, il bottino è amaro e vale l’ultima piazza. «Se abbiamo nove punti, è inutile nascondersi. Qualche problema, che pur non ritengo gravissimo, c’è. Un esempio? Contro il Palermo, prima del vantaggio, la differenza di classifica non si è notata. Poi, un nuovo calo mentale ci ha puniti». Appena approdato, incontro col tecnico Ginestra e colloquio con i calciatori. Operare in queste circostanze, non è mai facile. Logiudice predica compattezza, tutela l’organico e indica la strada da seguire: «I nostri ragazzi, ora, sono i più forti che ci possano essere nel girone. Bisogna trarre il massimo da tutti, almeno fino a gennaio. Molti non avevano mai lottato per la salvezza. Alcuni over li conosco, sanno di non stare rendendo come avrebbero dovuto. Bisogna stargli vicino, dargli dei consigli. In fondo, in questa piazza, basta poco perché da una contestazione si possa passare a vivere momenti di gioia e incitamento». Uno sguardo al mercato di riparazione: «Delle operazioni le faremo. Alcune pedine probabilmente non erano adatte al modulo e bisognerà lavorare sul tema under. Stiamo attenzionando alcune situazioni. Pescare dagli svincolati? Solo a certe condizioni, non conviene farlo nell’ottica delle prossime sette partite».

Durante la conferenza, il pres. Roselli conferma piena fiducia a mister Ginestra. E chiarisce: «Avevamo fatto delle scelte tecniche per la serie D. Poi Alessandro (Degli Esposti, ndr) ha costruito l’organico per i professionisti anche con indicazioni precise da parte dell’allenatore. E abbiamo prima cambiato lui. Lo sapete, noi il nostro lo abbiamo fatto. Partendo altresì con 300mila euro in meno nel budget, visto il fondo perduto che abbiamo versato in quanto ripescati. Bisognerà stringere i denti, ma questa categoria dobbiamo mantenerla a tutti i costi».