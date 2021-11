Futsal Andria, è addio col tecnico Giuseppe Russo

L’A.S.D. Florigel Futsal Andria comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il tecnico della prima squadra Giuseppe Russo. A mister Russo vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale, a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

La società, di comune accordo con il tecnico sanferdinandese, vuole dare la scossa a tutto l’ambiente dopo gli scarsi risultati ottenuti in queste prime nove giornate di campionato. La prima squadra da quest’oggi è affidata a mister Michele Bonadies, già tecnico della compagine Under 21.