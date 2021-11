È il giorno di Fidelis Andria - Bari, Ginestra: «Proveremo a dare una gioia alla nostra gente»

Si respira l’aria delle grandi occasioni in casa Fidelis. Lo sentono i tifosi, che hanno risposto più che bene con una vera e propria caccia al biglietto -venduti già 5.500 tagliandi, di cui 2.000 agli ospiti, sui 5.843 a disposizione-, lo sente la squadra, in cerca di un risultato di grande impatto dopo la vittoria di Pagani.

Lo spiega perfettamente il tecnico Ginestra in conferenza stampa alla vigilia: «Sarà una partita importante sia per i tifosi che per la squadra, perché dobbiamo dare continuità ai miglioramenti visti contro la Paganese. Daremo tutto per regalare una gioia alla città e alla società, pur sapendo la difficoltà della sfida. Partite del genere si preparano da sole: giocare con questo pubblico contro questi calciatori regala emozioni, noi l’abbiamo preparata nei dettagli» spiega il tecnico campano, che si addentra nel merito di alcune scelte tecnico-tattiche. «La scelta tra Nunzella e Carullo dipende da tanti fattori: ad esempio, Carullo ci dà minutaggio, mentre Nunzella no. Per questo decido partita per partita. Di sicuro Carullo ha più gamba, mentre Nunzella più tecnica con la palla tra i piedi. Bonavolontà e Bolognese hanno caratteristiche diverse: il primo ha più intercetto, il secondo più palleggio. In base alla partita che voglio fare decido chi schierare davanti alla difesa. Domani )oggi, ndr) potrebbero anche giocare insieme, con Bolognese mezzala, che è un calciatore di qualità». Per quanto riguarda l’infermeria, ancora diversi assenti. «Benvenga e Bordin non ce la faranno, Zampano ha un problema agli adduttori, forse l’ho spremuto troppo e me ne assumo le responsabilità. Alcibiade oggi ha fatto una parte di allenamento con noi, proveremo a portarlo». Sul risaputo valore dell’avversario, Ginestra dice la sua. «Domani affronteremo quella che per me è la squadra più forte dell’intera Serie C, ma non dobbiamo spaventarci: la partita di Coppa di agosto sarà un esempio, ma noi dobbiamo scendere in campo per fare punti contro tutti. Voglio la partita della vita dai miei e tanto supporto dalla gente».