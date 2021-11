Fidelis, rinforzo di spessore in difesa: firma Michele Legittimo

Ha firmato in mattinata il contratto che lo legherà alla Fidelis Andria il difensore pugliese classe ’89 Matteo Legittimo attualmente svincolato ma con una grandissima esperienza tra i professionisti dove si è svolta tutta la sua carriera. Oltre 350 le presenze per lui tra serie B e Serie C per il difensore 32enne che negli ultimi tre anni ha vestito, quasi sempre da titolare, la casacca del Cosenza arrivando a sfiorare le 100 presenze con la maglia calabrese nella serie cadetta. Stagioni importanti anche con le maglie di Lecce, Trapani, Ascoli, Grosseto e Salernitana. Un innesto di grande esperienza quello messo a segno dal DS Pasquale Logiudice per il pacchetto arretrato biancazzurro e che già da oggi è a disposizione del tecnico Ciro Ginestra ed ha svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra.

«Vengo ad Andria conscio delle difficoltà di questo momento per la Fidelis – ha spiegato Matteo Legittimo – ma altrettanto sicuro di poter dare una grande mano per raggiungere l’obiettivo salvezza. Inutile dire che tornare in Puglia per me è una bellissima sensazione ancor di più in una piazza così storica e prestigiosa come quella andriese. Negli occhi ho ancora lo spettacolo sugli spalti del derby contro il Bari. Ora sotto con il lavoro».