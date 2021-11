La Fidelis si aggiudica lo scontro salvezza di Messina: 2-3 al "Franco Scoglio"!

Secondo successo esterno consecutivo e tre punti di platino per la risalita dalle sabbie mobili della zona play-out. L’Andria ritrova i gol degli attaccanti (in ordine Di Piazza, Bubas, Alberti), ribalta lo svantaggio iniziale e regola 3-2 la pratica Messina, in uno scontro diretto per la salvezza.

Le formazioni. Capuano, in piena emergenza senza gli infortunati Gonçalves, Morelli, Matese, Sarzi Puttini e gli squalificati Carillo e Fofana, conferma il 3-5-2 con Adorante e Vukusic a guidare il reparto offensivo. Ginestra conferma nove undicesimi dell’ultimo turno; subito nella mischia Matteo Legittimo al posto dello squalificato Sabatino, Bubas affianca Di Piazza nel tandem d’attacco.

Pronti, via. E alla prima fiammata del match, il Messina passa: Gaeta perde palla a centrocampo e favorisce Catania; progressione e destro dal limite, diagonale preciso a battere Dini. Lo svantaggio scuote i federiciani. Sale in cattedra Di Piazza: prima viene anticipato nel cuore dell’area su invito di Nunzella; poi ci prova da posizione defilata, ma il suo sinistro non punge lo specchio. Al 13’, invece, sigla il gol del pari: Bubas lo vede e serve fra le linee, si orienta con lo stop, apre il piatto e batte Lewandosky. Cinque giri di lancette, però, ed è costretto a fermarsi per un infortunio muscolare. Ennesimo -brutto- scherzo del destino per la punta andriese, già reduce da stop che ne hanno compromesso l’inizio di stagione. Passano dieci minuti e la Fidelis la ribalta. Di Noia viene atterrato in area da Mikulic. Il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri Bubas è impeccabile: portiere da una parte, pallone (all’incrocio) dall’altra. In chiusura di prima frazione, si iscrive alla lista delle occasioni Nunzella, tentativo da calcio di punizione, respinge Lewandosky.

L’apertura della ripresa è affidata a Russo, bravo a inserirsi in area e a calciare su un cross da destra. L’Andria si abbassa e si rivede il Messina: Adorante appoggia su Balde, che esalta i riflessi di Dini con una botta dalla lunga distanza. Sfera in corner. E’ il preludio alla rete del pari. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Dini si supera sul colpo di testa ravvicinato di Mikulic; poi la sfera viene rimessa al centro e Adorante da due passi non perdona. Il pari non abbatte i federiciani, che si riversano invece alla ricerca del vantaggio. Ne dà prova Dipinto: tentativo dal limite, Lewandosky devia senza affanni. E all’84’ la Fidelis cala il tris, chiudendo definitivamente i conti: traversone perfetto di Nunzella per l’incornata vincente di Alberti. 3-2 e festa sotto il settore ospiti.

Titoli di coda sul match. L’Andria conquista tre punti di platino, per classifica -sale in quart’ultima piazza a quota 15 lunghezze- e morale: in ordine, in calendario, gli incroci salvezza con Picerno e Monterosi; sfide cruciali, per dare una svolta decisa al cammino stagionale.