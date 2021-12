Futsal Andria, 5 gol al Polignano e secondo successo consecutivo

Secondo successo consecutivo per la Florigel Andria di Michele Bonadies che dopo la roboante vittoria sul campo del Futsal Monte Sant’Angelo rifila 5 reti all’esperta formazione del Volare Polignano con un’altra convincente prestazione. La crisi di risultati che ha attanagliato i biancoazzuri in questo girone di andata sembra ormai un lontano ricordo e la vittoria sulla compagine barese rilancia le quotazioni di De Feo e compagni.

Tanto equilibrio nella prima frazione con il Volare di mister Greco che trova il vantaggio all’8’ con Giannuzzi bravo a sfruttare un’indecisione del giovane portiere Nanula, al suo esordio stagionale. L’Andria non si scompone e dopo 4 minuti pareggia i conti. Schema da corner e tocco vincente di Paparusso che vale l’1-1. Nel finale di prima frazione il team di Bonadies continua a spingere e prima del suono della sirena Ferrucci su punizione firma il meritato vantaggio. All’intervello è 2-1 per i biancoazzurri.

Nella ripresa è netto il predominio della formazione di casa: al 6’ scambio Rella-Paparusso con quest’ultimo che salta il diretto avversario e infila l’estremo ospite per il 3-1. Prima doppietta per il 20enne pivot andriese. La gara è a senso unico con il Polignano incapace di reagire e l’Andria che assesta i colpi del definitivo ko approfittando anche dell’espulsione di Boccardi. Acquaviva su assist di Ferrucci realizza il 4-1, poi Rella lanciato da Russo trafigge Fanizzi per il 5-1. Nel finale la squadra di Greco prova la carta del quinto di movimento, ma la difesa andriese blinda il risultato sino alla sirena.

Altri tre punti importanti per il team di Bonadies che sale a 13 punti in classifica e sabato affronterà in trasferta l’Alta Futsal per l’ultima gara del girone di andata.