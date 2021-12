Una giornata di calcio e divertimento: la Virtus Andria organizza l'IGP Day!

La Virtus Andria organizza l'IGP Day (Inter Grassroots Program), una mattina speciale da vivere tutti insieme. Domenica 19 dicembre, dalle ore 8:30, presso il centro sportivo Lamapaola, avrà inizio un torneo riservato ai bambini da 6 a 12 anni, tante partite, molte squadre, un unico obiettivo: giocare e divertirsi.

Parteciperanno i tesserati della scuola calcio Virtus ed i bambini degli oratori già coinvolti nel progetto IGP, San Riccardo, San Giuseppe Artigiano e Madonna dell'Altomare.

La partecipazione è estesa anche a tutti gli altri bambini accompagnati dai genitori che si presenteranno entro le 8.30, in tempo utile per chiudere la lista dei presenti. Le squadre saranno divise solo per fasce di età, non per oratorio di appartenenza. La integrazione tra le diverse parrocchie e la inclusione di tutte le periferie andriesi, sono sono i capisaldi del progetto IGP Inter nel nostro territorio. Una occasione unica per tutti i bambini che hanno la voglia matta di correre dietro ad un pallone.