Fidelis - Monopoli 1-2: Starita e Bizzotto, il Monopoli si aggiudica il derby in rimonta

Giro di boa. Al “Degli Ulivi” la Fidelis Andria ospita il Monopoli, ultimo scoglio del girone di andata, a termine di una settimana in cui la società ha adottato la linea del silenzio. Fare risultato questo pomeriggio, in un derby fortemente sentito da entrambe le tifoserie, permetterebbe agli uomini di Ginestra di raccogliere punti per liberarsi dalle grinfie della zona play-out (riscattando gli ultimi passi falsi negli scontri salvezza) e dare un senso diverso ad una prima metà di campionato deludente. Di seguito tabellino e cronaca live del match.

0' La Fidelis batte il calcio d'inizio: al via l'incontro.

7' Il primo squillo del match è griffato Nunzella: conclusione al volo su assist da calcio d'angolo di Casoli; tiro debole, fa buona guardia Loria.

26' Bonavolontà si libera in un fazzoletto di due avversari e chiama Loria dalla media distanza; l'estremo difensore ospite risponde "presente". E il Monopoli replica in contropiede: conclusione ravvicinata di Starita, Dini c'è.

32' Vantaggio Fidelis! Bubas recupera palla nella propria metà campo e serve Alberti in profondità; l'attaccante andriese va in progressione, vince un rimpallo su Bizzotto e invita al tiro lo stesso Bubas, che da due passi deposita in rete.

36' Il vantaggio galvanizza i federiciani: Nunzella dialoga con Di Noia e scarica un sinistro potente dal limite; Loria si rifugia in corner.

37' Ancora Andria pericolosa: Casoli ruba palla a Guiebre e conclude dai 15 metri, ma non punge lo specchio.

47' Il Monopoli pareggia i conti. La difesa della Fidelis, con un errore in disimpegno, regala un calcio d'angolo ai biancoverdi. Batte Langella: dopo un tiro di Mercadante, la sfera arriva sui piedi di Starita, che insacca sottomisura sul primo palo difeso da Dini.

45' + 2' Termina il primo tempo al "Degli Ulivi".

---------

45' Al via la seconda frazione di gioco.

50' Il Monopoli si porta in vantaggio, alla prima fiammata della ripresa. Grandolfo protegge palla in area e serve all'indietro Bussaglia: gran destro dal limite, che esalta i riflessi di Dini, abile a smanacciare in angolo. Sugli sviluppi del corner, Guiebre scodella al centro per l'incornata vincente dell'accorrente Bizzotto. 1-2 al "Degli Ulivi".

61' La reazione della Fidelis è affidata a Bubas, che scambia con Alberti e calcia di prima intenzione; Loria si salva in angolo.

64' E' un Alberti propositivo quello della ripresa: scambio con un compagno, finta di corpo e sinistro morbido a sorprendere Loria; sfera di un soffio sopra il montante.

73' Calcio di punizione per la Fidelis: Nunzella scodella a centro area, stacco di Venturini, blocca Loria.

82' Calcio di punizione da posizione defilata per il Monopoli: Bussaglia calcia direttamente in porta; la conclusione, potente, sfiora la traversa e termina sul fondo.

90' La Fidelis resta in 10: doppia ammonizione per Bubas, che finisce anzitempo negli spogliatoi.

90' + 4' Termina il match al "Degli Ulivi": il Monopoli rimonta lo svantaggio iniziale e si aggiudica il derby. Notte fonda in casa Andria: i biancazzurri chiudono con il girone di andata con la sconfitta numero 12 in stagione, escono tra la contestazione del proprio pubblico e rimangono in penultima piazza, a un solo punto da Messina e Vibonese, cenerentole del torneo. Mercoledì prossimo, nell'infrasettimanale che anticipa le festività natalizie, i federiciani saranno ospiti della Juve Stabia.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Lacassia, Venturini, Legittimo; Casoli, Gaeta (54' Tulli), Bonavolontà (83' Dipinto), Di Noia (54' Bolognese), Nunzella (83' Carullo); Bubas, Alberti (60' Di Piazza). A disposizione: Vandelli, De Marino, La Forgia, Graziano, Zampano, Dipinto, Bolognese, Cirillo, Carullo, Leonetti A., Tulli, Di Piazza. Allenatore: Ginestra

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Mercadante, Bizzotto; Tazzer (46' Viteritti), Piccinni, Vassallo, Langella (46' Bussaglia) Guiebre; Starita (77' D'Agostino), Grandolfo. A disposizione: Guido, Iurino, Basile, De Santis, Romano, Nina, Novella, Viteritti, Bussaglia, Nocciolini. Allenatore: Colombo

ARBITRO: Sig. Cascone di Nocera

NOTE

Reti: 32' Bubas (FID), 47' Starita (MON), 50' Bizzotto (MON)

Ammoniti: 18' Langella (MON), 38' Bubas (FID), 82' Casoli (FID), 90' Bubas (FID)

Espulsi: 90' Bubas (FID)

Angoli: 6-4

Recupero: 2' p.t.; 4' s.t.