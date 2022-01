Adesso è ufficiale, rinviata anche la 22esima giornata di Serie C

Considerati il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Lega Pro ha deciso di posticipare anche la 22esima giornata dal 22 al 24 febbraio. Il campionato, dunque, riprenderà il 22-23-24 gennaio. La Fidelis sarà impegnata sul campo di Vibo contro la Vibonese domenica 23 gennaio con inizio alle ore 17,30.

Le due giornate rinviate saranno recuperate in turni infrasettimanali nel mese di febbraio. In particolare Fidelis – Catania si disputerà alle ore 18 di mercoledì 2 febbraio al “Degli Ulivi” mentre Virtus Francavilla – Fidelis si giocherà martedì 22 febbraio a partire dalle ore 21. Rinviate anche le semifinali di Coppa Italia con il match d’andata, tra Fidelis e Sud Tirol, che sarà allo Stadio “Degli Ulivi” il 19 gennaio prossimo mentre il ritorno è previsto per il 2 marzo prossimo a Bolzano.

«Credo sia una decisione saggia e opportuna, vista la situazione generale – ha spiegato il Direttore Generale della Fidelis Beppe Camicia – I numeri dei contagi sono sotto gli occhi di tutti e ritengo sia naturale che anche il calcio si adegui alla situazione di emergenza. Una situazione che solo qualche mese fa in pochi credo si aspettassero. Sembrava ne stessimo uscendo, invece, purtroppo ci troviamo ancora a fare i conti con qualcosa di più grande di noi. Speriamo di tornare presto alla normalità». La Fidelis oltre a lavorare intensamente sul campo in questi giorni sottoporrà tutto il gruppo squadra e lo staff tecnico alla vaccinazione con terza dose.