Fidelis, a centrocampo torna Mirko Bortoletti

La Fidelis Andria comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Mirko Bortoletti. Un gradito ed importante ritorno quello del classe '98 che torna a vestire la maglia biancazzurra dopo la stagione 2018/2019 in cui collezionò 34 presenze condite da 4 reti. Per lui, negli ultimi due anni, esperienze tra Pistoiese e Novara in Lega Pro prima della ripartenza tra i Dilettanti proprio con la maglia piemontese con cui quest’anno ha già collezionato 14 presenze e 2 reti. Centrocampista duttile, classe ’98, è rimasto molto legato alla piazza andriese. A Mirko un caloroso bentornato nella famiglia Fidelis.