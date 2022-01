Fidelis - Campobasso 0-1: Tenkorang porta avanti gli ospiti

Se la sfida di sette giorni fa contro la Vibonese sarebbe servita a «tenere a distanza le dirette concorrenti alla salvezza», quella di questo pomeriggio rappresenta la chance giusta per accorciare sulla zona protetta e liberarsi dal pantano della zona play-out. La Fidelis Andria ospita il Campobasso. Ginestra, che rientra dopo il turno di squalifica, disegna i suoi col consueto 3-5-2; due le principali novità di giornata: esordio per Monterisi (nel terzetto di difesa) e Ciotti (sulla corsia di destra al posto dello squalificato Casoli); rientra Carullo a sinistra, rileva un Nunzella ai box per problemi di salute. Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Degli Ulivi".

0' Inizia il match.

13' Ritmi subito alti. L'Andria parte bene, subito in proiezione offensiva. Ma il primo squillo del match è di marca ospite, griffato Emmausso: lancio in profondità di Persia, stop di petto e conclusione al volo; Saracco si rifugia in corner.

37' Fidelis a centimetri dal vantaggio: Alcibiade serve Di Piazza; partenza sul filo del fuorigioco, sterzata in area, sinistro a giro e sfera che si infrange sul secondo palo, prima di spegnersi sul fondo.

45' Termina la prima frazione di gioco.

----------

45' Al via il secondo tempo.

49' Avvio di ripresa di marca andriese. Conclusione telefonata di Bubas, Zamarion è sulla traiettoria e blocca in presa bassa.

50' Risposta immediata del Campobasso: siluro di Emmausso direttamente da calcio di punizione, la sfera si stampa sulla traversa. Secondo legno della partita.

54' Azione fotocopia dopo quattro giri di lancette. Gran botta di Emmausso, sempre da calcio di punizione. Saracco si distende e si salva in corner.

59' Brivido per la Fidelis. Invito di Candellori da destra, Liguori da due passi si divora -di testa- la rete del vantaggio.

72' Tentativo di Pace dalla media distanza sugli sviluppi di un corner, Saracco blocca senza difficoltà.

75' Che chance per la Fidelis: suggerimento da sinistra di Risolo all'indirizzo di Risolo, Messina spara alle stelle da due passi.

77' Vantaggio del Campobasso: traversone di Sbardella dall'out di destra, incornata di Tenkorang, che sceglie il tempo giusto e batte Saracco. Doccia gelata per i federiciani.

89' L'Andria cerca -senza risultati- a trovare il gol del pari. E allora gli ospiti provano a chiuderla: conclusione a giro di Di Francesco dalla trequarti, smanaccia Saracco.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade; Ciotti, Risolo, Urso (65' Bonavolontà), Bortoletti (55' Tulli), Carullo; Bubas (74' Messina), Di Piazza (74' Ortisi). A disposizione: Paparesta, Venturini, Legittimo, Messina, De Marino, Gaeta, Tulli, Alberti, Bonavolontà, Ortisi. Allenatore: Ciro Ginestra

CAMPOBASSO (4-3-3): Zamarion; Menna, Dalmazzi (76' Rossetti), Fabriani (69' Sbardella), Pace; Persia, Bontà (62' Tenkoramg), Candellori; Liguori (62' Di Francesco), Emmausso, Merkaj (76' Magri). A disposizione: Raccichini, Coco, Sbardella, Vanzan, Ladu, Rossetti, Di Francesco, Tenkorang, Giunta, Magri. Allenatore: Mirko Cudini.

NOTE

Reti: 77' Tenkorang (CAM)

Ammoniti: 56' Alcibiade (FID), 59' Bontà (CAM), 66' Fabriani (CAM), 70' Bonavolontà (FID), 85' Carullo (FID)

Espulsi: /

Angoli: 4-4

Recupero: 0' p.t.; 4' p.t.