Fidelis, Ginestra a forte rischio: contestato dai tifosi, non dirige l’allenamento

Ore concitate in casa Fidelis. La sconfitta di domenica contro il Campobasso ha lasciato strascichi pesanti. Ai tifosi, che al termine della sfida (persa 0-1, ndr) hanno chiesto le dimissioni di mister Ginestra (subentrato a Panarelli ad ottobre), non sono andate giù alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico andriese nel post-partita. Nervi tesi e toni alti in conferenza stampa. Ginestra ha affermato di «lavorare gratis» ed ha etichettato la piazza come «abituata ad allenatori da bar». La risposta della tifoseria non è tardata ad arrivare. “Mai andati al bar con allenatori, Ginestra fuori dai c…!”: è il messaggio lapidario che campeggia su uno striscione affisso presso lo Stadio Sant’Angelo dei Ricchi, sede degli allenamenti settimanali dei federiciani. Prima della seduta pomeridiana di ieri, un manipolo di supporters ha atteso l’arrivo al campo del tecnico nativo di Pozzuoli. Fermato dalla tifoseria, Ginestra ha deciso di non dirigere l’allenamento.

I risultati non arrivano, i numeri sono impietosi. Lo strappo tra la piazza e l’allenatore si è ormai consumato. Alla società, che inizia a valutare altri profili, l’ultima -ardua- sentenza.

-----------

Rivoluzione di gennaio. Il direttore sportivo Pasquale Logiudice, nel frattempo, ha concluso le operazioni di mercato; una finestra invernale vissuta nel segno della rivoluzione, che ha visto ufficializzare nella serata di ieri tre nuove operazioni in uscita e due in entrata. Dipinto ceduto al Messina, Alberti rientra a Pisa, Venturini a titolo definitivo alla Pistoiese; dal club toscano è invece arrivato in prestito il portiere classe ‘99 Dodini. Innesto in attacco: arriva Francesco Sorrentino, per lui oltre 150 apparizioni tra i professionisti; in questa stagione è sceso in campo 16 volte siglando 2 reti. Sempre nel reparto avanzato, si è sfiorata la cessione last minute di Matteo Di Piazza alla Fermana. Domani la parola tornerà al campo: per il recupero della seconda giornata di ritorno, al “Degli Ulivi” arriverà il Catania.