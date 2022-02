Fidelis - Catania 1-1: a Risolo risponde Russotto, pari e patta al "Degli Ulivi"

Sono state ore concitate in casa Andria: la sconfitta (l'ennesima) interna contro il Campobasso, le pesanti dichiarazioni di Mister Ginestra nel post partita e la conseguente contestazione della tifoseria, che ha chiesto -e ottenuto- l'esonero del tecnico nativo di Pozzuoli. Nel recupero della 21^ giornata di campionato, la Fidelis ospita il Catania di Luca Moro (acquistato per 4mln di euro dal Sassuolo in questa sessione invernale di calciomercato). L'esordio in panchina del duo Di Leo-Di Bari a cui è stata affidata (almeno momentaneamente) la squadra, è nel segno della discontinuità tattica. Andria disegnata con un inedito 4-3-1-2: Carullo alto a sinistra, rientra Casoli sulla corsia di destra, Gaeta si muove sulla trequarti alle spalle del tandem Bubas - Di Piazza. Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Degli Ulivi".

0' Inizia il match

6' Andria in vantaggio! La Fidelis passa al primo affondo della partita: traversone da destra di Casoli, riceve Bubas, che conclude ma non inquadra la porta; Di Piazza raccoglie la sfera dal fondo e invita al tiro Risolo, che da due passi deposita in rete.

23' La Fidelis contiene le avanzate degli etnei e prova a rendersi pericolosa in ripartenza. Gaeta esce dalla propria trequarti palla al piede, vede e serve in profondità Bubas, smarcatosi bene da un avversario; suggerimento per Di Piazza che taglia in area, destro di prima intenzione, sfera alta sopra il montante.

33' La reazione del Catania arriva dai piedi di Rossini: dribbling in area e destro a giro; la sfera supera la traversa e termina sul fondo.

45' + 1' Termina il primo tempo al "Degli Ulivi".

--------

45' Al via la seconda frazione di gioco.

55' Il Catania pareggia i conti. Finta di corpo di Greco che supera Monterisi sull'out di sinistra, si invola verso l'area di rigore e serve l'accorrente Russotto, che apre il piatto e batte Saracco.

90' Il Catania prova con le ultime forze a colpire l'avversario: tentativo di Biondi dalla media distanza, Saracco è sulla traiettoria e blocca in presa bassa.

90' + 4' Termina il match. Nel secondo tempo prevale l'equilibrio, le due squadre si dividono la posta in palio. La Fidelis conquista un punto che muove la classifica e interrompe la lunga striscia di sconfitte consecutive tra le mura amiche. Domenica prossima derby contro il Foggia allo Zaccheria.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Saracco; Monterisi (71' De Marino), Riggio, Legittimo, Carullo; Casoli, Urso (71' Bortoletti), Risolo; Gaeta (59' Ortisi); Bubas (83' Messina), Di Piazza (59' Sorrentino). A disposizione: Paparesta, Benvenga, De Marino, Alcibiade, Ciotti, Bortoletti, Cirillo, Ortisi, Tulli, Leonetti A., Sorrentino, Messina. Allenatore: Nicola Di Leo

CATANIA (4-3-1-2): Sala; Albertini, Lorenzini, Monteagudo, Pinto; Rosaia (73' Simonetti), Cataldi, Provenzano (30' Russotto); Greco (90' Izco); Moro (73' Sipos), Russini (73' Biondo). A disposizione: Stancampiano, Simonetti, Ercolani, Claiton, Ropolo, Zanchi, Izco, Piccolo, Bianco, Russotto, Sipos, Biondi. Allenatore: Francesco Baldini

Reti: 6' Risolo (FID), 55' Russotto (CAT)

Ammoniti: 4' Cataldi (CAT), 41' Moro (CAT), 45' Monterisi (FID), 67' Russotto (CAT)

Espulsi: /

Angoli: 3-4

Recupero: 1' p.t.; 4' s.t.