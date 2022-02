Foggia - Fidelis 0-1: Bonavolontà porta in vantaggio l'Andria!

Il derby, di per sé, è di quelli sentiti. Mettici, poi, due squadre in crisi e a caccia di punti (anche se per obiettivi diversi) e la battaglia è assicurata. La Fidelis Andria fa visita al Foggia. Mister Di Bari sfida il “maestro” del 4-3-3 Zdenek Zeman, schierandosi a specchio: rientra Benvenga alto a destra, dopo oltre due mesi di assenza; in mezzo al campo Bonavolontà rileva Urso; in avanti Sorrentino vince il ballottaggio con Di Piazza (uscito malconcio dalla sfida di mercoledì contro il Catania), assieme a Gaeta e Bubas. Curiosità:l terzo incrocio stagionale dell’Andria contro il Foggia, terzo allenatore diverso in panchina. Di seguito la cronaca testuale del match, live dallo “Zaccheria”.

0’ Il Foggia batte il calcio d’inizio: al via il match.

10’ Il primo squillo del match è di marca rossonera: calcio di punizione da posizione defilata; incornata di Buschiazzo, che però spedisce alto.

21’ Che chance per la Fidelis: traversone da destra di Gaeta; non ci arriva Sorrentino, la lo raccoglie Bubas, che prova la soluzione incrociata ma non inquadra lo specchio.

31’ Risponde il Foggia: invito da destra di Di Paoloantonio, girata di Murolo; conclusione centrale, blocca Saracco.

35’ Ancora Foggia pericoloso: Turchetta si ritrova la sfera sui piedi dopo una respinta corta della difesa andriese e calcia di prima intenzione; la conclusione termina a lato.

45’ + 2’ Termina il primo tempo allo “Zaccheria”.

---

45' Al via la seconda frazione di gioco.

46’ La prima fiammata della ripresa è griffata Andria: Casoli esce palla al piede dalla propria trequarti e apre a sinistra per Carullo; in area c’è Sorrentino, ma l’esterno andriese preferisce calciare direttamente in porta da posizione defilata; la conclusione gonfia, però, solo l’esterno della rete.

52’ La Fidelis passa in vantaggio! Avvio di ripresa da paura per i federiciani, che mettono in forte difficoltà i padroni di casa e colpiscono nel momento migliore della partita: cross di Risolo da sinistra, sponda di Sorrentino per Bonavolontà, che colpisce di testa in tuffo e porta avanti i suoi. Prima rete in biancoazzurro per lui.

TABELLINO SECONDO TEMPO

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Rizzo (57’ Nicolao), Buschiazzo, Girasole, Martino; Petermann, Di Paolantonio (45’ Garofalo), Rocca; Vitali (57’ Riggio), Merola, Turchetta (57’ Ferrante). A disposizione: Volpe, Gallo, Rizzo, Ferrante, Curcio, Maselli, Garofalo, Tuzzo, Nicolao. Allenatore: Zdenek Zeman.

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Saracco; Benvenga (18' Legittimo), Alcibiade, Riggio, Carullo; Casoli, Bonavolontà, Risolo, Gaeta, Sorrentino, Bubas; A disposizione: Vandelli, Paparesta, legittimo, Di Piazza, Messina, De Marino, Monterisi, Ciotti, Tulli, Ortisi, Bortoletti.. Allenatore: Vito Di Bari.

ARBITRO: Sig. Tremolada di Monza.

NOTE

Reti: 52' Bonavolontà (FID)

Ammoniti: 28’ Petterman (FOG)

Espulsi:

Angoli: 2-2

Recupero: 2' p.t.