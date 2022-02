Al Catanzaro basta un rigore di Vasquez per regolare la Fidelis: 0-1 al "Degli Ulivi"

Le ultime prestazioni sono state convincenti, adesso è fondamentale mantenere continuità. Anzitutto di risultati. «Il Degli Ulivi deve tornare ad essere il nostro fortino», ha detto mister Vito Di Bari alla vigilia. I federiciani si giocano un pezzo importante della corsa salvezza proprio tra le mura amiche, dove sino ad ora il trend è stato il peggiore di sempre. Si respira un'aria positiva, rientrano anche i gruppi organizzati. Al Comunale arriva il Catanzaro di Vivarini; prova di maturità per i calabresi, in vista della rincorsa alla vetta. Di seguito la cronaca testuale del match.

0' Il Catanzaro batte il calcio d'inizio: al via il match.

15' Catanzaro subito in proiezione offensiva. Ma il primo vero squillo del match arriva al quarto d'ora: gran destro di Vandeputte dalla media distanza, Saracco si rifugia in corner.

17' Il Catanzaro si porta in vantaggio: sugli sviluppi del corner, Alcibiade la tocca con la mano; il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri Vasquez è glaciale: spiazza Saracco e firma il vantaggio.

31' La reazione della Fidelis direttamente da calcio di punizione: Tulli lascia partire la parabola da posizione defilata, Braduani toglie le ragnatele dal sette.

40' Traversone da destra di Legittimo, la spunta di testa Monterisi che sfiora il montante. Fase concitata del match: Gaeta subisce una gomitata al volto da Scognamillo (ammonito), tanto da costringere l'intervento dei sanitari per tamponare la fuoriuscita di sangue dal naso. L'ammonizione è stata considerata dalla panchina andriese troppo generosa. Veementi le proteste. E arriva anche l'espulsione per il direttore sportivo Pasquale Logiudice.

45' L'Andria mette i brividi a Branduani. Suggerimento da destra di Monterisi, conclusione ravvicinata di Casoli; Branduani è sulla traiettoria e blocca in presa bassa.

45' + 3' Termina il primo tempo al "Degli Ulivi"

------

45' Al via la ripresa.

50' Il primo squillo della ripresa è griffato Bonavolontà: calcio di punizione dall'altezza del vertice alto dx dell'area di rigore, la sfera termina di poco alta sulla traversa.

58' Spunto personale di Sounas, che invita Iemmello dal limite dell'area; la conclusione è imprecisa e si spegne sul fondo.

71' Calcio d'angolo da destra per la Fidelis: batte Casoli, la spunta di testa Bubas, ma non inquadra lo specchio.

90' + 4' Termina il match al "Degli Ulivi". La Fidelis disputa un ottimo secondo tempo e cerca con tutte le forze di riacciuffare il risultato, senza però trovare gioie. Fra tre giorni si tornerà in campo, ancora tra le mura amiche: arriverà il Potenza, in un incrocio cruciale in ottica salvezza.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Legittimo; Bonavolontà (77' Bolognese), Risolo; Gaeta (77' Ortisi), Tulli (58' Di Piazza), Casoli (83' Messina); Bubas (77' Sorrentino). A disposizione: Vandelli, Ciotti, De Marino, Nunzella, Bortoletti, Urso, Bolognese, Ortisi, Di Piazza, Messina, Sorrentino. Allenatore: Vito Di Bari

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli (63' Welbeck), Sounas (63' Carlini), Vandeputte (86' Bjarkason); Biasci (45' Iemmello), Vazquez (73' Cianci). A disposizione: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Gatti, Welbeck, Bombagi, Bjarkason, Carlini, Cianci, Iemmello. Allenatore: Vivarini

Reti: 17' Vasquez (CAT)

Ammoniti: 15' Alcibiade (FID), 33' Fazio (CAT), 38' Scognamillo (CAT)

Espulsi: 39' Direttore Sportivo Logiudice (FID) dalla panchina per proteste.

Angoli: 6-2

Recupero: 3' p.t.; 4' s.t.