Fidelis - Catanzaro, Roselli contro l’arbitraggio: «Le scuse servono a poco»

Sul campo la sfida tra Fidelis Andria e Catanzaro di sabato scorso si è chiusa sullo 0-1: decisivo il gol di Vasquez, dagli undici metri, al minuto 17. Ma alcune decisioni della terna arbitrale, in casa Andria, hanno subito fatto discutere. In campo e fuori. Il club federiciano, nella giornata di ieri, ha affidato a un post sui propri canali social, tutta la propria amarezza.

«La società Fidelis Andria denuncia l'ennesimo arbitraggio inadeguato. Non servono tante parole per descrivere quello che è accaduto. Il fermo immagine (foto copertina) dimostra ampiamente il fallo commesso dal difensore del Catanzaro su Giacomo Tulli, tra l'altro evidente a tutti anche ai dirigenti del Catanzaro che correttamente lo hanno confermato a fine gara, tranne che alla terna arbitrale. Come si potrà facilmente notare dal fermo immagine il fallo su Tulli è solare esattamente come è solare la sua posizione all'interno dell'area di rigore. Sempre dal fermo immagine si potrà anche notare che la visuale dell'assistente è libera da ostacoli! A questo si aggiunge il mancato cartellino rosso nel primo tempo per una gomitata su Gaeta proprio sotto gli occhi del quarto uomo.

Il direttore di gara al termine del match ha chiesto scusa a tutti noi per l'errore commesso - dichiara il presidente Aldo Roselli - accettiamo le scuse ma servono a ben poco. Chiediamo con forza e determinazione agli organi preposti di compiere le azioni necessarie affinché simili situazioni non si ripetino visto anche il momento delicato del campionato e quanto questi episodi possono incidere sul risultato finale».

Domani pomeriggio (start ore 18) si tornerà in campo: al Degli Ulivi arriverà il Potenza (reduce dal 4-2 ai danni della cenerentola Vibonese), in un incrocio delicatissimo in chiave salvezza.