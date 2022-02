La Fidelis non va oltre l'1-1 nello scontro salvezza contro il Potenza

Secondo incontro in quattro giorni per la Fidelis Andria di mister Di Bari. Dopo il passo falso casalingo contro il Catanzaro di sabato scorso, al “Degli Ulivi” arriva il Potenza. Incrocio delicatissimo in chiave salvezza. I federiciani hanno a disposizione un solo risultato per continuare a credere nella permanenza diretta in serie C: la vittoria, che manca dal lontano novembre. Di seguito, la cronaca testuale live del match.

0' Il Potenza batte il calcio d'inizio: al via l'incontro.

11' Il primo squillo del match è griffato Salvemini: l'attaccante nativo di Andria esce palla al piede dalla propria metà campo, progressione elevata e destro dai venti metri; provvidenziale Saracco, smanaccia e si rifugia in angolo.

14' Andria in vantaggio! Di Piazza raccoglie un filtrante di Casoli e batte Marcone con un preciso diagonale. La punta andriese ritrova un gol che mancava dall'ultima del 2021, a Castellammare di Stabia.

22' La risposta dei lucani arriva dai piedi di Gigli: tentativo dalla media distanza, palla a lato.

25' Colpo di scena al "Degli Ulivi": un'espulsione per parte, terminano negli spogliatoi Bubas e Bucolo. Il direttore di gara punisce le rispettive strattonate sull'out di sinistra, sotto la panchina della Fidelis, e i successivi battibecchi. Decisione molto discussa da ambo le parti. Squadre in 10 quasi alla mezz'ora.

37' Il Potenza alza i ritmi e mette in difficoltà la Fidelis. Azione personale di Cuppone in contropiede: coglie impreparata una difesa larghissima della Fidelis, vince il duello con Riggio in rapidità e prova la conclusione sottomisura; Saracco è ottimo in opposizione.

43' Il Potenza pareggia i conti. Calcio di punizione di Zenuni, la parabola è diretta in porta, ma trova la deviazione di testa di Cuppone, che spedisce in rete da due passi.

45' + 2' Termina la prima frazione di gioco.

----------

45' Al via la seconda frazione di gioco.

62' Potenza pericoloso: Ricci dialoga con Salvemini sulla trequarti, sponda per Sandri, che libera il destro dalla media distanza, ma non inquadra lo specchio.

67' Che chance per la Fidelis: traversone di Casoli da sinistra all'indirizzo di Di Piazza, che schiaccia troppo di testa e manda clamorosamente a lato da due passi.

82' Brivido per la Fidelis: Cuppone riceve palla sulla trequarti, si incunea in area e calcia in porta. Blocca Saracco in due tempi.

90' + 3' Termina il match.

COMMENTO

Doveva vincere la Fidelis Andria, ma non va oltre l’1-1. Le cose stavano anche andando per il verso giusto. Il vantaggio di Di Piazza, una sfida nel complesso sotto controllo; fino al 25’, quando rimane in dieci per l’espulsione di Bubas, accompagnato negli spogliatoi da Bucolo. Sessantacinque minuti 10 vs 10. Ad avere la meglio però è il Potenza, che ne ha di più: aggredisce e colpisce in chiusura di prima frazione, non vede quasi mai Marcone sporcarsi i guanti. I cambi, in casa Andria, ancora non incidono. Il campionato continua a non vedere una svolta. La vittoria manca dal lontanissimo novembre. Un valzer di sconfitte e pareggi (anche negli scontri diretti) che rischia di condannare definitivamente i biancazzurri agli spareggi promozione. La zona protetta dista ben sette punti. Tutto, ora, è sempre più difficile.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Saracco; Monterisi (66' Ciotti), Alcibiade, Riggio, Carullo; Risolo, Urso (58' Sorrentino), Bonavolontà (84' Ortisi), Casoli; Di Piazza (84' Messina) , Bubas. A disposizione: Vandelli, Paparesta, Ciotti, De Marino, Legittimo, Nunzella, Gaeta, Bortoletti, Bolognese, Ortisi, Messina, Sorrentino. Allenatore: Di Bari

POTENZA (4-2-3-1): Marcone; Zampano (84' Coccia), Piana, Gigli, Koblar (60' Sepe); Zenuni (84' Cagnelutti), Bucolo; Cuppone, Ricci, Burzio (60' Sandri); Salvemini (79' Costa Ferreira). A disposizione: Greco, Coccia, Cagnellutti, Matino, Dkidak, Guaita, Sepe, Sandri, Zagaria, Volpe, Costa Ferreira, Sueva. Allenatore: Arleo

Reti: 14' Di Piazza (FID), 43' Cuppone (POT),

Ammoniti: 20' Risolo (FID), 52' Bonavolontà (FID), 53' Piana (POT), 61' Di Piazza (FID)

Espulsi: 25' Bubas (FID), 25' Bucolo (POT)

Angoli: 2-7

Recupero: 2' p.t.; 3' s.t.