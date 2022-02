Kragl e Plescia, l'Avellino spedisce l'Andria negli abissi: 2-0 al "Partenio-Lombardi"

La sfida, carta alla mano, non era certo fra le più abbordabili. Eppure, le ultime apparizioni sotto la gestione Di Bari nutrivano fiducia. Al “Partenio-Lombardi”, però, l’Avellino del nuovo corso Gauteri si impone 2-0 e spedisce l’Andria negli abissi (-13 dalla salvezza diretta, -6 dal Messina quint’ultimo). Il copione è lo stesso: a una buona tenuta nel primo tempo, fa da contraltare una ripresa incolore. Stavolta, cosa ben più grave, passi indietro si palesano anche sul piano dell’atteggiamento. Oltre che in fase di finalizzazione. Ma questa, ormai, non è una novità. Mettici anche la “tradizionale” sbavatura difensiva e il risultato non può sorprendere.

Le formazioni. Di Bari deve fare a meno di Casoli, Bubas e Benvenga, disegna l’Andria col 4-3-3 (che è più un 4-4-2 in fase di non possesso) e cambia alcuni interpreti rispetto alla gara col Potenza: Legittimo fa coppia con Riggio al centro della difesa, con Nunzella laterale sinistro; Ciotti e Gaeta larghi sulle fasce, Bonavolontà playmaker; in avanti, Sorrentino e Di Piazza. Gauteri deve rinunciare a numerosi interpreti, fa di necessità virtù e schiera i suoi un inedito 3-5-2.

Breve fase di studio. Il primo squillo del match arriva dopo quattro giri di lancette ed è griffato Kanoute: bordata dai 25 metri, Saracco risponde “presente”. Poi sale in cattedra Kragl, insidioso anche nel ruolo di mezz’ala: prima spizza (non bene) di testa la sfera su lancio di Silvestri; poi libera il sinistro dalla media distanza, di poco a lato. La Fidelis prova a rendersi pericolosa dai calci piazzati e a colpire di rimessa, senza finalizzare mai. Allora gli irpini salgono di tono: buon fraseggio per vie centrali, invito da sinistra dell’ex Tito per l’incornata di Kanoutè, Saracco si salva -in qualche modo- in corner. Sul finire di prima frazione, c’è anche spazio per i tentativi di Aloi e Carriero, ma entrambi non inquadrano lo specchio.

L’Andria del secondo tempo parte col piglio giusto. Al terzo minuto il sinistro in area di Di Piazza costringe Pane all’intervento in due tempi. Ma alla prima fiammata della ripresa, l’Avellino passa. Traversone di Carriero, imprecisione in uscita di Saracco; Kragl raccoglie la respinta corta di Monterisi e deposita in rete con un destro potente. Da questo momento in poi, è monologo biancoverde. Iniziativa personale di Kanoute che, lanciato in contropiede, non inquadra la porta. Nuova chance per i padroni di casa al 61’: suggerimento di Ciancio per la testa di Plescia; sulla respinta di Saracco si avventa Tito, che manda a lato di centimetri. La risposta -timida- dell’Andria arriva dai piedi di Risolo; conclusione a giro, Pane smanaccia in corner. L’Avellino prova a far male con le involate di Kanoute. Al 24’ l’attaccante senegalese approfitta di una sbavatura difensiva e centra il palo. La Fidelis non riesce quasi più a superare la metà campo avversaria. E al fotofinish i lupi chiudono ufficialmente la contesa: minuto 93, Risolo atterra Plescia in area; è calcio di rigore: dagli undici metri lo stesso Plescia realizza e mette il sigillo sul successo. Tra 72 ore si ritornerà in campo: per l’Andria altra sfida insidiosa sul campo della Virtus Francavilla.