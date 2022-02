Fidelis, una buona ripresa non basta: la Virtus Francavilla si impone 1-0

Una buona -a tratti ottima, poi sfortunata- ripresa non basta. La Fidelis incassa la seconda sconfitta in quattro giorni (sul campo più ostico del girone) e rimane arenata in penultima piazza. Se i secondi quarantacinque minuti mostrano un Leone ferito ma convalescente, i numeri della classifica rimangono impietosi: con il successo del Messina, diventano nove i punti di distacco dalla quintultima in graduatoria. A campionato chiuso (regolamento docet) i federiciani sarebbero retrocessi senza play-out. Morale: serve dare una scossa ai risultati, per evitare lo scenario peggiore.

La cronaca. Di Bari disegna l’Andria col 4-2-3-1: Alcibiade rimpiazza un acciaccato Legittimo; recupero prezioso di capitan Casoli, che compone la linea di uomini sulla trequarti assieme a Gaeta e Tulli, alle spalle del terminale offensivo Sorrentino, preferito a Di Piazza (non al meglio della condizione). Bubas deve scontare ancora un turno di squalifica. Per Taurino, che deve rinunciare a diversi interpreti, 3-5-2 di partenza: in avanti Patierno e Maiorino. L’avvio di gara è di marca messapica. La Virtus sfiora il vantaggio in più di un’occasione. Il primo squillo è griffato Patierno, dopo cinque giri di lancette: gran destro dalla lunghissima distanza, Saracco smanaccia in corner. In sessanta secondi prima il tentativo d’interno sinistro di Pierno, poi la girata di Patierno su cui Saracco (il migliore degli azzurri) si supera. L’Andria si vede solo al quarto d’ora, con la conclusione da posizione defilata di Casoli. Al 17’ Maiorino chiama l’estremo difensore andriese dai 25 metri. E’ l’antipasto al gol del vantaggio, che arriva al minuto 34: la diagonale di Ingrosso taglia l’area di rigore e trova l’appoggio vincente di Mastropietro, libero di depositare in rete. Sliding door del match, che chiude la prima frazione di gioco. Per la Fidelis, a un primo tempo sottotono fa da contraltare una ripresa più vivace: alta intensità, più trame e occasioni. Tulli si sistema la sfera, arma il destro e chiama Nobile in apertura. La Virtus recrimina un gol annullato per offside a Patierno, che insacca sottomisura una respinta corta di Saracco. Sussulti federiciani alla ricerca del pari. Come al 63’: manovra sviluppata sulla catena di sinistra, suggerimento in profondità per il tocco di Casoli; Nobile smanaccia. La reazione della Virtus è affidata a Patierno, che riceve un invito da sinistra, apre quel tanto che basta il piatto ed esalta i riflessi del portiere andriese. Quando mancano quindici minuti, Nunzella disegna una buona traiettoria da punizione, ma del gol si ha solo l’illusione. L’Andria non rinuncia a far male. Il neo entrato Ortisi mette i brividi ai padroni di casa: gran tiro a giro, Nobile gli dice di no (e si infortuna, nell’occasione) con un colpo di reni. La Virtus suda freddo. Ma la dea bendata decide di voltare le spalle alla Fidelis. Nel tutto per tutto a tempo scaduto, Casoli scodella un pallone a centro area; il colpo di testa in ripiegamento di Miceli si stampa sulla traversa e sfiora di centimetri una clamorosa autorete. Non c’è più tempo. Andria sempre penultima. Il trend negativo, un valzer di sconfitte e pareggi, necessita di un'inversione di rotta. Farlo nel derby casalingo contro il Taranto di sabato pomeriggio sa, adesso, d’imperativo.