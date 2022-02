Bentornata, Fidelis: 3 gol al Taranto per scacciare la crisi

La gioia, gli applausi, la corsa a festeggiare con i propri tifosi. Istantanee di un pomeriggio atteso da tanto -troppo- tempo, esultanze liberatorie dopo una vittoria scaccia crisi (in un derby sentitissimo) che mancava da novembre. E che vittoria, quella della (miglior) Fidelis della stagione: nel gelo del “Degli Ulivi”, sotto una pioggia incessante, i biancazzurri di Di Bari ne segnano addirittura tre, appuntano uno “zero” nella casella dei gol subiti e vedono premiati i passi in avanti mostrati nelle ultime uscite sotto la nuova gestione tecnica.

Di Bari senza Benvenga, Legittimo, Tulli e Sorrentino, disegna l’Andria col 4-2-3-1: Ciotti e Nunzella sugli esterni; trequarti con Gaeta, Bubas e Casoli alle spalle di Di Piazza, recuperato in extremis. Laterza con sei assenze: è 4-3-3, attacco affidato a Giovinco, Santarpia e Pacilli. L’Andria mette subito le cose in chiaro. Partenza sprint e vantaggio al primo affondo: Bubas apre a sinistra su Casoli, suggerimento al centro ancora per Bubas, che in acrobazia batte splendidamente Chiorra. Gol da vedere e rivedere. Poi Bonavolontà ci prova dai venti metri, ma spedisce alto. Prima di abbassare il baricentro. Prevale il timore della “tradizionale” rimonta e l’Andria arretra; il Taranto, quindi, cresce: la risposta arriva prima dai piedi di Marsili, che spedisce a lato con un diagonale fuori d’un soffio; poi da quelli di Di Gennaro, che dopo una progressione insistita scarica il destro, ma il montante gli nega la gioia del pari. Nella ripresa la Fidelis pianta le tende nella metà campo avversaria per lunghi tratti. Bastano cinque giri di lancette e il raddoppio è servito: Gaeta ruota attorno a un avversario e con un colpo da biliardo infila Chiorra nell’angolino. Esulta tutta la panchina. L’Andria non rinuncia a far male: Alcibiade si inserisce dalle retrovie su un corner da sinistra e in tuffo spedisce di centimetri a lato. Laterza inserisce forze fresche, dentro Turi e Civilleri. Quest'ultimo prova a riaprire il match con una semirovesciata, ma non inquadra lo specchio. E al minuto 80’, i federiciani chiudono definitivamente la contesa: la parabola su punizione di Nunzella si stampa sul palo; Monterisi (appena entrato) è in posizione regolare sulla ribattuta e non sbaglia il più facile dei tap-in a porta sguarnita. Nel finale di gara c’è spazio solo per il rosso -per doppia ammonizione- a Santarpia, ingenuo nello spingere un raccattapalle. Notte fonda in casa Taranto. E’ festa Fidelis, che interrompe il lunghissimo filotto di risultati negativi tra le mura amiche e si aggiudica il primo derby della stagione.

“Chi ama non si arrende”, ha asserito qualcuno di recente. Ora più che mai, crederci è un imperativo.