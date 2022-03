Una giovane Fidelis saluta la Coppa Italia: a Bolzano è 3-1 per il Sudtirol

Riuscire a passare il turno sarebbe stata un’impresa: lo 0-4 dell’andata (tra svariate polemiche per la conduzione arbitrale) lasciava ai federiciani poche speranze. Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C, i biancazzurri cadono 3-1 in casa della corazzata Sudtirol, capolista del girone A.

Di Bari getta nella mischia chi nelle ultime uscite ha trovato meno spazio. In campo ci vanno anche diversi interpreti della formazione Primavera. Al vantaggio illusorio dei federiciani, col sinistro incrociato di Ortisi al minuto 33, risponde Fischnaller sei minuti più tardi. In apertura di frazione, gli altoatesini raddoppiano con Eklu e calano il tris, ancora con Fischnaller, al 57'. Dopo un cammino sorprendente, la Fidelis saluta la Coppa Italia. Testa, adesso, rivolta tutta al campionato: domenica trasferta a Torre del Greco contro la Turris. C’è una salvezza da conquistare.