Fidelis, a Turris operazione continuità. Di Bari: «Guai a perdere questo spirito»

L'esultanza dopo il triplice fischio contro il Taranto è stata liberatoria; quasi catartica. D’altronde, si sa, vincere è la medicina migliore. E a questa squadra, che già nei precedenti incontri aveva dimostrato di essere viva, la vittoria serviva come il pane. Successo convincente. Tanti applausi, ma niente illusioni. Perché se vincere (dopo tre mesi, con un secco 3-0 in un derby sentitissimo) è importante, trovare continuità risulta adesso fondamentale. Ancor di più se la classifica dice -9 dal Messina; distanza che, regolamento alla mano, condannerebbe la Fidelis alla retrocessione diretta, senza passaggio dai play-out.

Di Bari, ad un'ipotesi del genere, non vuole neanche lontanamente pensarci. E guarda alla Turris, con motivata fiducia e doverosa attenzione; se ai campani concedi spazi, diventano devastanti: «La cosa più difficile nel calcio è confermarsi. Non ho mai preparato una partita per accontentarmi. Non sarà semplice, ma andremo a Torre del Greco per giocarcela a viso aperto. E direi anche con la giusta serenità, che già da tempo vedevo nei ragazzi. La squadra adesso ha trovato una sua fisionomia. Un buon risultato sarebbe di stimolo anche per il prosieguo; dopo infatti c’è il Latina».

La settimana che separa Taranto e Turris è stata intervallata dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bolzano contro il Sudtirol. Il risultato (3-1 per gli altoatesini, ndr) non fa testo. L’Andria ha giocato con qualche seconda linea e alcuni ragazzi della Primavera, complice il risultato dell’andata: «La partita mi è piaciuta. Ho visto il giusto atteggiamento, siamo andati sempre alla ricerca del gioco. Lo ha fatto chi ultimamente ha giocato meno, lo hanno fatto i giovani che abbiamo aggregato. L’entusiasmo che si sta creando? Mi piace. Guai a perdere questo spirito».

Il rammarico del tecnico andriese è quello di non aver avuto mai, sin dal suo insediamento, la rosa al completo: «Benvenga è ancora out, Tulli ha un problema al costato, Casoli è da valutare». Una notizia positiva sotto questo fronte c’è, ed è il recupero di Matteo Legittimo.

Fischio d’inizio, domani pomeriggio, fissato alle ore 17:30. Crederci è d’obbligo, nulla è perduto: il campionato lascia ancora delle porte aperte.