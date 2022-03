Cade la Fidelis, decide un andriese: Leonetti fa gioire la Turris

Di Bari, alla vigilia, aveva avvisato: «nel calcio, confermarsi (stavolta dopo il 3-0 al Taranto, ndr) è la cosa più difficile». Lo è, soprattutto, se riesci a fare molto di buono (contenere a lungo le sfuriate del miglior attacco del campionato, costruire occasioni da rete), ma non trovi quello che nel calcio è utile più di ogni altra cosa: il gol. La firma sul match la mette un andriese, ma gioca nelle Turris: Vito Leonetti punisce la Fidelis, sempre a -9 dal Messina quint’ultimo.

Andria senza Tulli e Benvenga; Casoli non ce la fa: in partenza è 4-2-3-1, con Gaeta, Bubas e Ciotti alle spalle di Di Piazza, terminale offensivo. Caneo affida ai soliti Leonetti, Santaniello e Giannone le chiavi dell’attacco.

Pronti, partenza, via. Ritmi alti, gioco vivace. Avvio di gara favorevole ai corallini, che provano a mettere subito le cose in chiaro. Giannone taglia l’area e conclude di prima intenzione, servito fra le linee da Nunziante, ma gonfia solo l’esterno della rete. Un giro di lancette e Santaniello supera con un pallonetto Saracco, ma non la linea; palo. La Turris non rinuncia a far male: Tascone spedisce a lato con un rasoterra da punizione; Franco libera un sinistro chirurgico dalle media distanza, fuori d’un soffio. L’Andria contiene i padroni di casa, accenna una reazione col piazzato (alto) di Nunzella e risponde col sinistro al volo di Bonavolontà da fuori area. Poi prova a colpire in verticale: Di Piazza arpiona un lancio dalle retrovie e sfodera un diagonale, fuori di centimetri; poi si fa frenare da Perina dopo un bel filtrante dal limite di Bubas. Di Piazza chiude la prima frazione, Di Piazza inaugura la ripresa: sinistro largo nel vertice. Al 55’ la Turris mette letteralmente i brividi alla difesa ospite. Dopo un flipper in area, Saracco è prodigioso sulla conclusione ravvicinata di Santaniello; e sulla respinta, Pavone si divora il gol del vantaggio, mandando clamorosamente a lato in rovesciata. Replica immediata dei federiciani: il solito Gaeta inquadra lo specchio con un sinistro a giro; sulla respinta corta di Perina si avventa Ciotti, tocco sottomisura, la dea bendata gli volta le spalle: il palo dice di no. Di Bari dà centimetri all’attacco con Sorrentino e inserisce Urso per Bonavolontà. A un quarto d’ora dalla fine, Di Piazza fotocopia l’azione del primo tempo; sventagliata di Monterisi, un rimbalzo e sinistro al volo: palla a lato di un metro. Ma sull’azione successiva, la Turris passa: imbucata di Nunziante, respinge Alcibiade, la palla rimane lì dove c’è Leonetti; controllo orientato e destro nell’angolino. L’attaccante nativo di Andria graffia, ma non esulta. Lo svantaggio non scoraggia i biancazzurri, che lanciano l’assalto al pari. La chance nitida c’è, arriva al 90’. Corner da sinistra, Nunzella offre un cioccolatino per l’incornata di Riggio (unico a saltare) che manda clamorosamente a lato. Poi Monterisi lancia Di Piazza, che aggancia in area di rigore; sterzata, controsterzata, murato. Troppo fumo, per portare a casa anche l’arrosto. Cala il sipario. Ma c’è una nota -di merito- a margine di questa giornata: il sostegno -incondizionato- della tifoseria; quasi 200 supporters andriesi al seguito di una squadra, al momento, retrocessa in Serie D.