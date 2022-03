Fidelis - Latina 1-1, vantaggio di Urso e autogol di Alcibiade: Andria sempre penultima

«Siamo penultimi, rischiamo la retrocessione diretta; vogliamo la vittoria a tutti i costi». Le parole alla vigilia di Vito Di Bari lasciano campo a poche interpretazioni: dopo la sconfitta di Torre del Greco, la Fidelis non può permettersi altri passi falsi. Al “Degli Ulivi”, in un incrocio chiave in ottica salvezza, arriva il Latina. Confermati dieci undicesimi rispetto all'ultima di campionato; la novità di giornata è il ritorno di Urso, dal primo minuto, in mediana. Di seguito la cronaca testuale del match.

0’ Sanè tocca il primo pallone della partita: inizia l'incontro.

7' Vantaggio Fidelis! L'Andria passa al primo affondo. Urso apre e chiude l'azione: inaugura un contropiede, dialoga con Di Piazza, apre il piattone e supera Tonti con un pallonetto.

14' La risposta del Latina arriva dai piedi di Teraschi: destro dal limite, Saracco si rifugia in corner. Ed è attento sul colpo di testa successivo di Carletti.

25' Pontini pericolosi da punizione: siluro dai venti metri ancora di Teraschi, fuori di centimetri.

45' Assalto degli ospiti in chiusura di frazione: traversone dall'out di destra di Carletti, ci prova di testa Palermo, ma spedisce a lato.

45' + 1' Termina il primo tempo al "Degli Ulivi".

---------------

45' Al via la seconda frazione di gioco.

53' Il primo squillo del match è di marca ospite, griffato Palermo: destro a giro dall'altezza del vertice alto; fa la barba all'incrocio e si spegne sul fondo.

56' Brivido per la Fidelis: Sanè scambia sulla trequarti con un compagno, poi libera il destro (a giro) dal limite; Saracco è provvidenziale e smanaccia in angolo.

57' Pari del Latina. Il gol era nell'aria. E arriva sugli sviluppi dell'azione precedente. Corner da destra, Carletti sfugge ad Alcibiade, che devia in porta; Saracco ci mette una mano, ma la sfera termina in rete. Ristabilita la parità al "Degli Ulivi".

67' L'Andria accenna una reazione. Tentativo insidioso di Carullo: con una conclusione rimpallata esalta i riflessi di Tonti.

71' Che chance per la Fidelis: suggerimento da sinistra di Carullo all'indirizzo di Di Piazza; l'attaccante andriese stoppa la sfera, rientra sul sinistro, ma spara alle stelle.

74' Latina vicino al raddoppio. Sanè riceve un lancio dalle retrovie e prova a sorprendere Saracco (fuori dai pali) da posizione defilata, ma colpisce la traversa.

90' + 5' Il Latina termina in 10 uomini: Mascia (entrato da circa un minuto) atterra Ciotti; rosso diretto per lui.

90' + 5' Termina il match al "Degli Ulivi".

COMMENTO

Il «punto», quello che fino a qualche tempo fa poteva «aiutare a muovere la classifica», adesso rischia (e tanto) di non bastare. L'Andria rimanda l'appuntamento con la vittoria. Lo fa con una delle prestazioni meno brillanti della stagione. Inizia bene, ma sparisce a lungo. Perde coraggio, quasi impaurita. Questione di testa e atteggiamento. La classifica dice meno otto dal Messina quint'ultimo, con la Paganese (che oggi ha strappato in rimonta un punto pesante in casa della Virtus Francavilla) ha una gara da recuperare, contro il Potenza. Mercoledì si andrà a Palermo. La strada per la salvezza è ancora tortuosa.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (4-3-2-1): Saracco; Monterisi (75' Ortisi), Riggio, Alcibiade, Nunzella; Urso (62' Carullo), Bonavolontà (57' Bolognese), Risolo; Gaeta (75' Ciotti), Bubas; Di Piazza (75' Sorrentino). A disposizione: Vandelli, Paparesta, Carullo, Legittimo, Bolognese, Messina, De MArin, Ciotti, Calamita, Ortisi, Sorrentino. Allenatore: Di Leo

LATINA (3-4-1-2): Tonti, Ercolano (5' Atiagli), Giorgini, De Santis; Sarzi Puttini, Barberini, Palermo (88' Daloia), Di Livio, Teraschi; Sanè (90' Mascia), Carletti. A disposizione: Cardinali, Ciammaruconi, Madio, Mascia, Esposito, Atiagli, Zorzo, Gesmundo, Valerio, Daloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Reti: 7' Urso (FID), 57' Carletti (LAT)

Ammoniti: 13' Teraschi (LAT), 49' Bonavolontà (FID), 50' Di Livio (LAT), 89' Ciotti (FID), 90' Di Livio (LAT)

Espulsi: 94' Mascia (LAT)

Angoli: 2-6

Recupero: 1' p.t.; 5' s.t.