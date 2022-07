Fidelis, ceduto il portiere Saracco

La Fidelis Andria ha raggiunto l’accordo con il Cerignola per il passaggio a titolo definitivo del calciatore Umberto Saracco. Il calciatore classe 1994 lascia, dunque, la Fidelis dopo aver totalizzato nella scorsa stagione 16 presenze.

«La nostra volontà era quella di confermare Saracco per la prossima stagione - ha spiegato il ds Federico – purtroppo, però, il ragazzo ha chiesto insistentemente alla società di essere ceduto e abbiamo trovato l'accordo per il passaggio al Cerignola». La dirigenza biancazzurra ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il futuro.