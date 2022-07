Fidelis, Mariani e Fois per il tecnico Cudini

Giornata giovani: Coldiretti, sostenere ricambio green: in 10 anni il 19% in fuga dalla Puglia

In 10 anni il 19% dei giovani ha lasciato la Puglia che ha perso così risorse essenziali per mantenere vitali anche i territori rurali in termini economici e sociali, per cui serve il sostegno al ricambio generazionale green con i giovani che risultano i più propensi