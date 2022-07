Fidelis, il difensore Luca Ercolani per la squadra guidata da Mirko Cudini

La Fidelis Andria comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Luca Ercolani. Il calciatore, nativo di Ravenna, vanta più di 50 presenze nel settore giovanile del Manchester United.

In Serie C ha indossato le maglia del Carpi nella stagione 2020/2021 e nello scorso campionato la maglia del Catania, totalizzando 17 presenze. Nella sua carriera vanta anche 5 apparizioni nella Nazionale Italiana Under 20. Il classe '99 è già a disposizione dello staff tecnico biancazzurro nel ritiro di San Giovanni Rotondo.

A Luca un caloroso benvenuto nella famiglia Fidelis.