Fidelis, scambio con la Virtus Francavilla: parte Fois arriva il difensore Fabio Delvino

Lega, Grumo: «Liste curate per consentire di avere in posizione eleggibili i soliti 4 amici al bar»

Le liste dei candidati alle prossime elezioni Politiche del 25 settembre per la Lega mortificano il territorio della Bat e non contemplano nessun referente andriese. È quanto sostiene in una nota Gianluca Grumo: «Sconcerto e stupore, questo lo stato d'animo