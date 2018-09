Fidelis pre-Gelbison, Potenza: «​Partita importante per compredere condizione dei ragazzi»

Prima conferenza stampa stagionale di mister Potenza. La Fidelis si appresta ad affrontare il Gelbison domani pomeriggio, quando esordirà, dopo 3 anni tra i professionisti, in un campionato professionistico.



«È evidente che questo match ci farà comprendere al meglio quella che è l'attuale condizione della squadra - ha esordito il tecnico - perché dopo due settimane e mezzo di lavoro, qualcosa in più si dovrebbe vedere. Sicuramente sarà una gara tosta con tanto agonismo. I ritmi saranno alti anche per via del campo sintetico e noi dovremo riuscire a gestirli, dato che loro sono più avanti rispetto a noi nella preparazione».



«Poi qualche delucidazione sulla formazione ed infine sull'avversario: Sicuramente per non andare a creare confusione nella testa dei ragazzi cercherò di dare continuità all'aspetto tattico. Poi è chiaro che se la partita dovrebbe porsi in una determinata maniera, potrei cambiare in corso qualcosa. Il Gelbison? Non è di certo il miglior avversario che poteva capitarci. Sono una squadra di categoria, con un allenatore di categoria che ha fatto bene negli ultimi anni. Ma noi dobbiamo mostrare di non temere nessuno: dai più grandi ai più piccoli».



Di seguito i convocati.



Portieri: Addario, Zinfollino, Salzano.

Difensori: Bilotta, Zingaro, Cipolletta, Forte, Gregoric, Porcaro, Dinielli, De Filippo.

Centrocampisti: Pagone, Iannini, Bartoletti, Piperis, Manno, Petruccelli.

Attaccanti: Cristaldi, Adamo, Stranges Calì, Ayina.