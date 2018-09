Fidelis - Nardò 1-1: non basta l'impegno, per l'Andria è un esordio casalingo agrodolce

Il Degli Ulivi riaccoglie ufficialmente la Serie D. Fidelis Andria - Nardò è valevole per la 2^ giornata del Girone H 2018/2019. Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta ottenuta all'esordio in campionato, ma l'Andria di Potenza ha l'obbligo di alzare il tiro e far risultato per la prima volta davanti al proprio pubblico.



CRONACA

0' Partita cominciata

9' Fidelis in vantaggio! Azione tutta in verticale dell'Andria: Ayina, al limite, lascia partire un diagonale insidiosissimo che però sbatte sul palo, ma Iannini è lesto a raccogliere la sfera e a trovare il tap-in vincente.

10' Ancora Fidelis pericolosissima: diagonale pericoloso di Stranges, che però stavolata Rizzitano riesce a disinnescare; Bortoletti non riesce a sopraggiungere in tempo sulla palla vagante in area e la difesa del Nardò spazza via.

16' Arriva la risposta degli ospiti: calcio d'angolo battuto sul secondo palo, sopraggiunge sulla sfera Prinari, il quale tira una gran botta di destro, ma Addario si accartoccia e blocca.

24' Occasione clamorosa fallita dalla Fidelis Andria. Contropiede fulmineo degli azzurri con Ayina che va via velocissimo sulla sinistra, serve in corsa Adamo sul filo del fuorigioco; il numero 98 andriese costringe Rizzitano ad uscire dai pali, serve al bacio Stranges che, a porta completamente sguarnita, si divora sparando alto il più facile dei goal.

36' Altra grandissima palla-goal per la Fidelis. Stranges va via sulla sinistra, entra in area, serve a rimorchio ancora Iannini che tira benissimo, ma Rizzitano questa volta si supera ed effettua una gran parata.

45' + 3' Fine primo tempo



45' Secondo tempo iniziato



49' Calcio di punizione dai 25 metri per il Nardò: Prinari batte forte ma centrale, Addario blocca.

64' Prima palla-goal per la Fidelis nel secondo tempo. Gran conclusione al volo dalla sinistra di Adamo, Rizzitano, con un colpo di reni, devia la sfera che a palombella attraversa tutta la linea di porta prima di essere spazzata via.

68' Gran punizione battuta da Benvenga dai 30 metri: ottima parata di Addario che salva il risultato mettendo in angolo.

75' Andria in 10 uomoni: espulso Cipolletta per doppia ammonizione.



82' Pareggio Nardò. Palla tagliata messa in mezzo dalla sinsitra, Versienti si inserisce e trova il pertugio vincente.

90' + 5' Partita terminata





COMMENTO

Dopo essere andata in vantaggio ed aver sprecato un paio di occasioni importante nel primo tempo, la Fidelis cala soprattutto a livello fisico col passare dei minuti. L'espulsione di Cipolletta è indubbiamente sintomo di scarsa lucidità ed il Nardò dopo pochissimi minuti trova anche il pareggio. Comunque sia, la squadra di Potenza riceve nuovamente gli applausi del Degli Ulivi, che riconosce l'abnegazione della propria squadra. Domenica prossima, seconda trasferta stagionale a Francavilla.





TABELLINO

FIDELIS ANDRIA - NARDO' 1-1

FIDELIS ANDRIA (4-3-3) Addario; Cipolletta, Forte, Gregoric; De Filippo (57' Piperis), Iannini, Bortoletti (79' Dinielli), Zingaro; Ayina (44' Manno), Adamo (83' Cristaldi), Stranges.

A disposizione: Zinfollino, Pagone, Petruccelli, Bilotta, Calì.

Allenatore: A. Potenza

NARDO': Rizzitano, De Pascalis (76' Muci), Aquaro, Versienti, Bolognese (80' Palmisano), Kyeremateng, Centonze (45' s.t. Senè), Benvenga, Bertacchi, Molinari (62' Cordella), Prinari.

A disposizione: Mirarco, Cassano, Greco, Miccoli, Manisi.

Allenatore: R. Taurino (squal) - P. Pizzo.

ARBITRO: Jacopo Bertini di Lucca

ASSISTENTI: Santo Zanfardino di Frattamaggiore e Stefano Camillo di Salerno.

NOTE

Reti: 9' Iannini (FA); 82' Versienti (NA)

Ammoniti: 38' Cipolletta (FA); 45 + 2 p.t. Iannini (FA); Rizzitano (NA); 87' Versienti (NA)

Espulsi: 75' Cipolletta (FA)

Angoli: 2-2

Recupero: 3' p.t.; 5' s.t.

Spettatori: n.c.