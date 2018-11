Fidelis, Potenza pre-Gragnano: «Vincere sarebbe il giusto premio per questo bell'inizio di stagione»

Otto risultati utili consecutivi ed un inizio di stagione da incorniciare. La Fidelis ospita in casa il Gragnano domani pomeriggio con l'intento di raggiungere la metà del percorso per la salvezza.

«A mio avviso abbiamo lasciato qualcosa per strada in queste otto partite, ma l'importante è cercare di fare buone prestazioni perché solo così aumentano le percentuali di ottenere il risultato pieno - ha esordito il tecnico dell'Andria, Alessandro Potenza - Guardando il calendario questa doveva essere la partita della vita, un match dove si sarebbero dovuti fare pochi calcoli e portare i tre punti a casa. E' evidente che anche il Gragnano la vede in questo modo. Dovremo buttare il cuore oltre l'ostacolo ed un ipotetico successo sarebbe il giusto premio per questo inizio di stagione, dato che otterremo anche la metà dei punti che ci servirebbero per salvarci: l'obiettivo richiesto dalla società»

Poi sull'avversario: «Il Gragnano è una squadra giovane, molto organizzata ed è stata molto sfortunata. Ci sono state alcune partite dove meritava il risultato pieno come domenica scorsa, quando hanno messo in difficoltà un'altra corazzata come l'Altamura. Sono predisposti a giocar palla e hanno individualità importanti. L'allenatore ha fatto un gran lavoro riuscendo a far sembrare esperti della categoria giocatori molto giovani»

Ed infine sulla situazione infortuni: «Allo stato attuale Bozic, Paparusso e Porcaro sono fermi ai box. Iannini è rientrato in gruppo, ma vedremo i segnali che mi darà domattina»