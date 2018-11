Fidelis – Gragnano: arrivare alla metà del puzzle

Torna davanti al proprio pubblico la Fidelis, lo fa dopo la trasferta di Torre Annunziata e dopo ben 8 risultati utili consecutivi. Il momento è positivo, l’imbattibilità alla fine del duro trittico di gare della scorsa settimana ha dato ancora più soddisfazione e coraggio all’ambiente. Un ambiente, che oggi troverà davanti a sé, comunque, un importante banco di prova, un primo esame di maturità per quei ‘ragazzacci’ che tanto stanno facendo divertire. Un primo incontro crocevia della stagione, insomma, che dovrà vedere la Fidelis attenta, anche a partite più abbordabili sulla carta. Il valore di una squadra lo si evince anche da queste piccolezze. Un risultato quest’oggi, proprio come asserito dal mister in conferenza pregara, permetterebbe il raggiungimento già di metà della quota salvezza, garantendo una sempre più tranquilla programmazione societaria. L’ultima settimana, inoltre, ha corredato le soddisfazioni societarie con la convocazione nella rappresentanza di serie D di due under biancoazzurri, entrambi andriesi, quali Zingaro e Zinfollino.

L’avversario di oggi è il Gragnano, squadra modesta, giovane, ma molto organizzata e spesso anche sfortunata. Nelle ultime giornate stanno venendo fuori i propri cavalli di battaglia, vedi Gassama, un promettente 99’ già da tempo in orbite nazionali e che riesce, con la sua rapidità di giocate, a mettersi in evidenza settimanalmente. Gli uomini di Campana sono quart’ultimi in graduatoria, a quota 10 punti e al quarto campionato dilettantistico consecutivo.

I gialloblù, quindi, scenderanno in campo col 3-5-2. In porta Sorrentino. Difesa a tre con Pastore, Martone e Chiavazzo. A centrocampo, invece, Elefante e Chiarelloesterni di reparto, mentre in mediana troveranno spazio Tascone, Pozziello e Cavaliere. Reparto offensivo formato dal tandem Minale-Gassama.

Fidelis, invece, che sull’onda dell’entusiasmo deve ancora aver a che fare con la ‘complicazione indisponibili’, un incognita che ogni domenica crea grattacapi a Potenza, attento nelle scelte ed eventualmente nel rischiare gli acciaccati. Quest’ultimo, espulso nella gara contro il Savoia, dovrà scontare il turno di squalifica imposto dal giudice sportivo. Per questa domenica tornano, almeno tra i convocati, Iannini e Cipolletta, ancora fuori, invece, i vari Bozic, Porcaro e Paparusso. Sicuramente l’apporto degli attuali infortunati avrebbe dato un piglio in più a questa squadra negli ultimi incontri, quelli per così dire ‘di cartello’, nei quali la squadra è riuscita comunque a dare tutto e a rispondere con compattezza e determinazione alle chiamate degli avversari. Per la sfida odierna sembrano altrettanto carichi e pronti a scendere in campo, coscienti del valore di gare del genere.

Tra i pali ci sarà Zinfollino. In difesa spazio a Gregoric, Cipolletta, recuperato, e Forte. Sulla mediana agiranno Zingaro, Bortoletti, Piperis e Dinielli. In attacco, infine, Cristaldi sarà supportato da Ayina ed uno tra Adamo e Stranges.

Superare questo primo incontro crocevia, questo primo esame, fare risultato davanti al proprio pubblico, coltivare la continuità, il percorso che si è intrapresi, consci dell’importanza di questo match, una partita dalla quale uscire con la massima posta in palio e conservare l’ultimo pezzo di questo metà puzzle, un puzzle, un percorso, ancora lungo, da affrontare con la stessa umiltà di sempre, coltivando ottimismo e fiducia.

Appuntamento quest’oggi alle 16 al Degli Ulivi.