Fidelis - Gragnano 2-0: una doppietta di Bortoletti fa volare i biancoazzurri

Vincere per iniziare a completare il puzzle dell'anno, per arrivare a metà obbiettivo, oltre che per coltivare entusiasmo e aumentare la continuità di risultati. Una continuità che fino ad ora sorride agli uomini di Potenza (quest'ultimo oggi squalificato), una continuità che anche oggi verrà messa alla prova. L'avversario è il Gragnano, squadra giovane, modesta. Una partita che si prospetta più abbordabile rispetto alle ultime, ma che appunto metterà alla prova il grado di maturità e di umiltà degli undici biancoazzurri quest'oggi in campo.

Di seguito la cronaca ed il tabellino live del match.



0': Cristaldi batte il calcio d'inizio per i federiciani, oggi in maglia bianca.

4' Si fa vedere la Fidelis: Gregoric ci prova dalla distanza, palla alta sopra la traversa.

14' Fidelis più propositiva, quando siamo al quarto d'ora. Primi accenni di agonismo in campo.

20' Calcio di punizione battuto da Petrucelli, non molto distante dalla bandierina sinistra del campo. Tiro a giro e palla che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Sorrentino.

28' Secondo angolo per il Gragnano, palla che viene messa fuori da un' attenta difesa della Fidelis. Fidelis, che prima ci aveva provato con Petrucelli, il suo cross dalla destra però ha spaventato non di molto la difesa ospite.

31' Un Andria molto efficace da destra trova il terzo calcio d'angolo della partita per i federiciani. A battere è Zingaro, la palla arriva sui piedi di Forte che calcia, ma la conclusione è di poco alta.

43' Colpo di testa di Ayina in piena area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo, facile la presa di Sorrentino. La Fidelis spinge in attacco, in particolar modo dalla destra ma non riesce a trovare il gol.

45'+1' Contropiede degli ospiti, Gassama ci prova, ma il tiro non impensierisce Zinfollino.

46'+1' Fine primo tempo

_________________________________________________________________________________________________________________

46' Inizio secondo tempo

53' Vantaggio Fidelis! Gol di Bortoletti su assist di Petrucelli. Il centrocampista andriese si inserisce nella difesa ospite ed è bravo a trafiggere la porta avversaria col piatto destro, è festa sotto la curva.

61' Raddoppio Fidelis! Doppietta per Mirko Bortoletti che insacca tutto solo a rete dopo un colpo di testa in area di rigore di un suo compagno.

62' Espulso Pastore tra gli ospiti per doppia ammonizone.

64' Doppio giallo ed espulsione anche per Adamo tra i biancoazzurri, dopo una discutibile decisione del sign. Paolucci di Lanciano. Entrambe le formazioni sono ora in 10 uomini.

71' Gragnano che ci prova e che guadagna due calci d'angolo in pochi minuti. Ospiti sterili in fase offensiva.

81' Espulso anche Tascone tra le file degli ospiti. Gialloblu addirittura in nove, quando mancano una decina di minuti alla fine del match.

85' La Fidelis non si accontenta e ci prova ancora in fase offensiva, ma senza rilevanti occasioni da gol. Non manca qualche tensione di troppo tra i 22 in campo questo pomeriggio. Registriamo l'espulsione di un dirigente campano, oltre che vari interventi di condotta decisamente antisportiva da parte degli uomini di mister Campana.

90' + 7' Fine del match

COMMENTO

In una partita impostata sin da subito sull'agonismo, la spunta la Fidelis, lo fa con una buona prova, seppur con dei calli di intensità, da concedere, comunque, a dei ragazzi mai fino ad ora abituati ad impegni così importanti in così breve tempo. Una gara molto nervosa, nella quale hanno regnato, soprattutto nel finale, non pochi interventi antisportivi per di più da parte degli ospiti, con ben tre espulsioni in totale, alle quali si aggiunge l'allontanamento dal campo di un dirigente campano. Una importante vittoria per gli uomini di Potenza che arrivano a 20 punti in classifica, a metà della quota salvezza quindi, a metà della composizione del puzzle dell'anno, così come annunciato e presentato alla vigilia. Un'altra prova di maturità, carattere, ma allo stesso tempo di umiltà può essere messa nel cassetto.

Appuntamento domenica prossima sul campo esterno di Fasano.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA - GRAGNANO 0-0

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Zinfollino; Forte, Gregoric, Cipolletta (85' Pagone); Zingaro, Piperis, Bortoletti, Petruccelli (72', De Filippo); Ayna (76' Stranges), Cristaldi (91' Manno), Adamo. In panchina: Addario, De Filippo, Stranges, Manno, Pagone, Sgaramella, Dinielli, Bilotta, Calì. All. Potenza.

GRAGNANO: Sorrentino; Chiariello, Chiavazzo (66' La Monica), Pastore, Elefante (37' Ammendola); Tascone, Cavaliere, Martone; Piscopo (58' Talia), Pozziello (72' Achaval), Gassama. In panchina: Sorrentino A; Grimaldi, Greco, Ammendola, La Monica, Minale, Di Costanzo, Talia, Achavalle. All. Campana.

ARBITRO: Paolucci di Lanciano

ASSISTENTI: Pilleri e Leoni, di Cagliari

NOTA

Reti: 2-0 (53' Bortoletti, FA; 61' Bortoletti FA)

Ammoniti: (40' Petruccelli, Adamo FA; 42' Gassama, 58' Tascone GR)

Espulsi: 63' Pastore (GR), 64' Adaamo (FA), Tascone

Angoli: 7-5

Recupero: 1' (p.t.) 7' (s.t.)

Spettatori: nc