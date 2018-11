Nuova Andria, week-end positivo per le giovanili

Si conclude un nuovo weekend di campionato per il Settore Giovanile della Nuova Andria. Il bilancio recita una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

Partiamo dalla Juniores che incappa nella seconda sconfitta consecutiva rimediata in casa contro il Barletta 1922. 1-5 il risultato finale con l’unica rete andriese realizzata da Sanzione. Prossimo match dei ragazzi di mister Nicola Loconte sabato 1 dicembre alle 14.30 al “Fanelli” di Orta Nova contro lo Sporting Donia.

Dopo la sconfitta della settimana scorsa, gli Allievi trovano un pareggio per 2-2 contro la Don Bosco Andria. Un bel derby che ha visto andare in rete, per la Nuova Andria, Zingarelli e Nesta. Prossimo impegno per i ragazzi di mister Saverio Coppola fuori casa domenica 2 dicembre a Barletta contro il Santo Spirito alle 9.30, presso il centro sportivo “Lello Simone”.

Derby anche per i giovanissimi che lunedì 26 novembre battono la Don Bosco Andria con il risultato di 6-1. Match disputato sulla terra battuta dei “Campi Fidelis”. A segno Losito, Leonetti, Caldarone, Lopetuso e doppietta di Larosa. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Gaetano Fanelli ospiteranno l’Etra Barletta domenica 2 dicembre alle ore 11.30.