Fidelis, Potenza pre-Fasano: «Gara difficile contro avversario forte»

La Fidelis Andria domani sarà impegnata per la 13^ giornata del campionato di Serie D. L'avversario un Fasano reduce da un pareggio al fotofinish con il Taranto e che ospiterà al "Vito Curlo" un'Andria di Potenza in un momento positivo del campionato.

Entrambe le squadre però si sono già affrontate in questa stagione. Fu infatti il Fasano il primo avversario della nuova Fidelis Andria. Il contesto era quello della Coppa Italia, con i biancazzurri aventi solo cinque giorni di preparazione nelle gambe: «Sicuramente la condizione fisica è migliorata rispetto a quella partita - ha esordito il tecnico della Fidelis in conferenza - Inoltre ora abbiamo più intesa a livello di gioco, e abbiamo inserito anche dei tasselli in più. Quella partita fu una buona prestazione, fermo restando che nelle gare di fine agosto si lascia qualcosa per strada. Il Fasano ha una compagine importante e lo dimostra soprattutto la loro classifica, dato che stanno lottando per le prime posizioni».

Poi un ritorno al match scorso e ai goal di Bortoletti: «Avevamo lavorato molto durante la settimana per cercare gli inserimenti dei centrocampisti, ma adesso, oltre a Bortoletti e Iannini, anche gli altri dovranno cercare di essere più cinici sotto porta. Questo è un aspetto importante perché dobbiamo cercare di far segnare più giocatori possibili».

Infine sono previsti rientri importanti in rosa, ma allo stesso tempo Adamo non sarà a disposizione per squalifica: «Siamo contenti del rientro di Paparusso e Bozic. E' evidente che dal punto di vista della brillantezza fisica non sono al top, ma almeno questa settimana siamo riusciti a giocare in 10 contro 10. L'assenza di Adamo pesa, ma abbiamo dei ragazzi che con caratteristiche diverse possono interpretare quel ruolo».