Fasano - Fidelis 1-1: decimo risultato utile consecutivo per l'Andria

L'Andria fa visita al Fasano nella 13^ giornata di Serie D. L'obiettivo è quello di dare continuità ad una serie di risultati utili positivi che iniziano ad risultare importanti nell'economia della stagione andriese. Contro un avversario tosto, con esperienza e con le idee chiarissime.

Potenza schiera i suoi con il solito e ormai collaudato 3-5-2, con la novità dell'inserimento fra i pali di Addario dal primo minuto. In attacco tandem Ayina-Cristaldi.

Primo tempo non ricchissimo di emozioni, ma di totale stampo andriese. I biancazzurri, infatti, dopo un avvio blando da parte di entrambe le compagini trovano la rete del vantaggio al 21': il goal arriva da un colpo di testa di Forte che capitalizza un assist al bacio di Petruccelli. Il Fasano non reagisce e rischia dopo 10 minuti di subire anche il raddoppio quando Bortoletti recupera palla a centrocampo, si invola verso l'area, serve Cristaldi, ma il numero 9 andriese viene anticipato da Rullo: sugli sviluppi del seguente calcio d'angolo, lo stesso attaccante andriese tenta di trafiggere nuovamente gli avvesari, ma Guarinieri si supera e mantiene lo svantaggio di una rete.

La seconda frazione mantiene lo stesso copione. Nei primi minuti grossa occasione per Ayina, che però non riesce a battere Guarnieri nonostante l'occasione ghiottissima a tu per tu con il portiere di casa. Primo squillo fasanese al 60': gran tiro di Montaldi, Addario si fa però trovare pronto. La squadra di Laterza prende coraggio e al 24' trova il goal del pareggio con il neo entrato Serri (fuori al suo posto Nadarevic), il quale sfrutta al meglio un cross di Diop. Reazione immediata della Fidelis, che sfiora il nuovo vantaggio con Stranges, subentrato ad Ayina. La gara perde di ritmo col passare dei minuti e le due squadre si accontentano del pareggio. Un unico sussulto finale si materializza nei minuti di recupero, quando il terzino andriese Zingaro viene espulso per doppia ammonizione dopo aver atterrato un calciatore fasanese, ma nonostante l'azione fosse stata annullata per fuorigioco, il direttore di gara mostra comunque il secondo cartellino giallo al classe 2000 della Fidelis Andria.

L'1-1 finale regala il decimo risultato utile consecutivo alla Fidelis Andria, che settimana prossima ospiterà il Nola.